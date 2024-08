Ukazatel na derivátech s bitcoiny signalizuje možný růst této kryptoměny, uvádí analytici K33

Podle společnosti K33 Research, která se specializuje na kryptoměny, poukazuje signál z trhu s deriváty bitcoinu na rostoucí riziko „short squeeze“, které může vyvolat prudký růst tohoto největšího digitálního aktiva. Short squeeze označuje situaci, kdy jsou krátcí prodejci konkrétního cenného papíru nuceni likvidovat své pozice kvůli rychle rostoucím cenám.

Oním signálem je míra financování věčných futures kontraktů na bitcoin, která pomáhá posoudit, jak moc jsou spekulanti nakloněni býkům nebo medvědům. K33 uvedla, že sedmidenní průměrná anualizovaná míra financování byla 20. srpna nejnižší od března 2023 (kdy investory vyděsily krachy amerických bank), což naznačuje převahu sázek na pokles. „Sazby financování perpetuálních swapů se v uplynulém týdnu pohybovaly v průměru na záporných úrovních, zatímco otevřený zájem prudce vzrostl,“ napsali v poznámce analytici K33 Vetle Lunde a David Zimmerman. „To naznačuje agresivní shortování, což strukturálně vytváří prostředí zralé pro short squeeze.“

Zdroj: K33 Research

Překvapivé cenové skoky nutí obchodníky s rychlými penězi uzavírat medvědí sázky, což přispívá k odrazu. Nálada na trhu s bitcoiny je v poslední době pochmurná. Toto digitální aktivum si za srpen připisuje ztráty a snaží se udržet nad úrovní 60 000 USD. Mezitím se globální akciové indexy odrazily na rekordní hodnoty a zlato dosáhlo nových maxim.

K33 uvedla, že fiktivní otevřený zájem (neboli nesplacené kontrakty) na trhu s věčnými kontrakty vzrostl za poslední týden o ekvivalent téměř 29 000 bitcoinů. Sedmidenní průměrná anualizovaná míra financování činila 20. srpna minus 2,5 %. Takto rychle rostoucí otevřený zájem spolu se zápornou sazbou financování je poměrně vzácnou kulisou, uvedli Lunde a Zimmerman.

Perpetuální futures jsou oblíbené u spekulantů v kryptosektoru, protože nemají stanovenou expiraci. Aktivita stoupá také na tradičnějším trhu s bitcoinovými futures, který hostí chicagská společnost CME Group, což může být známkou opětovného zapojení amerických institucionálních investorů.



Bitcoin v poslední době oslabily obavy z toho, že americká vláda prodává zabavené tokeny. Obchodníci rovněž čekají na klíčový projev předsedy Fedu Jeroma Powella, jehož signály o očekávaném snížení úrokových sazeb by mohly vyvolat volatilitu.



Zdroj: Bloomberg

Upozornění pro investory:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.