ČEZ dnes zahájil jednání s KHNP o smlouvě na stavbu dvou reaktorů v Dukovanech

Polostátní energetická společnost dnes zahájila jednání s korejskou firmou KHNP o smlouvě na stavbu dvou jaderných reaktorů v Dukovanech. Podpis dohody očekává do konce března příštího roku. ČTK to řekl mluvčí Ladislav Kříž. S vedením korejské firmy dnes jednali také zástupci české vlády. Kabinet apeloval na zajištění silné účasti českých firem na projektu, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Půjde o největší zakázku od vzniku České republiky.



KHNP zvítězila v jaderném tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF. Zatím se řeší stavba dvou reaktorů v Dukovanech, první z nich by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.



První jednání o smlouvě tak odstartovala přesně týden po oznámení vlády o výsledku jaderného tendru. Jakým tématem jednání začala, firmy neuvedly. Finální znění smlouvy by podle dřívějších informací chtěl mít hotové v prvních měsících příštího roku, kdy na přelomu února a března by ho měla dostat k posouzení vláda. Podpis dohody se pak očekává na konci března.



S vedením KHNP se dnes setkali také zástupci české vlády včetně premiéra a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN). Podle ministerského předsedy česká strana při schůzce zdůraznila zájem o co nejširší zapojení českého průmyslu. "Hovořili jsme proto o konkrétních příkladech spolupráce s lokálními dodavateli, jako je třeba Škoda JS a mnohé další. Podpora české ekonomiky je klíčová a korejská strana nás ujistila, že na této strategické investici se zhruba z 60 procent budou podílet tuzemské firmy. To musí být dodrženo," uvedl po jednání Fiala na sociální síti X.



Jednání, kterého se za korejskou stranu zúčastnili například šéf KHNP Ču Ho-wang a korejský ministr průmyslu Ahn Duk-geun, potvrdil také Síkela. "Začali jsme okamžitě společně pracovat na tom, abychom v souladu s harmonogramem podepsali do konce března všechny smlouvy týkající se projektu a projednali další hospodářskou spolupráci našich zemí," řekl český ministr na síti X. Také on připomněl českou snahu a silné zapojení tuzemského průmyslu.



ČEZ, který je prostřednictvím své dceřiné firmy Elektrárna Dukovany II hlavním investorem projektu, v současné době řeší také způsob financování obou staveb. Jasno o něm chce mít do konce letošního roku. Podle předběžných plánů by měl financování stavby zajistit stát formou návratných půjček. Pro jeden jaderný blok má Česko od Evropské komise schválené podmínky veřejné podpory, u druhého bloku chce o takzvanou notifikaci požádat co nejdříve.



V současnosti v Dukovanech fungují čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů (MW). Každý z nových reaktorů, které nabízí KHNP, by měl mít výkon 1050 MW. Další dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Vedle nových klasických reaktorů připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.