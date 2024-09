Harrisová a Trump se v prezidentské debatě poprvé utkají tváří v tvář

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová, která kandiduje za demokraty v listopadových prezidentských volbách, a republikánský exprezident Donald Trump se v noci na středu ve Filadelfii poprvé setkají osobně. Jejich první a zatím jediná plánovaná předvolební debata, jejímž pořadatelem je stanice ABC News, bude pro oba politiky významnou zkouškou a zároveň příležitostí představit voličům jejich odlišné vize ohledně toho, kam by se Spojené státy měly v příštích čtyřech letech ubírat.



Debata ve filadelfském National Constitution Center začne v 21:00 místního času (ve středu ve 3:00 SELČ) a potrvá 90 minut včetně dvou přestávek. Moderovat ji budou novináři ABC News David Muir a Linsey Davisová. Otázky budou moci pokládat pouze moderátoři, kandidáti budou mít na odpověď mít dvě minuty, dvě minuty na reakce a další minutu na upřesnění a doplnění. Mikrofon bude mít zapnutý pouze kandidát, jenž dostal slovo.



Ještě před několika měsíci přitom s debatou mezi 78letým Trumpem a 59letou Harrisovou nikdo nepočítal. Americký prezident Joe Biden z kampaně odstoupil pod tlakem spolustraníků a sponzorů po špatném výkonu v červnové debatě s Trumpem, v níž se 81letý šéf Bílého domu často vyjadřoval nesouvisle a zadrhával, což vyvolalo nové pochybnosti ohledně jeho zdraví a způsobilosti vést zemi po další čtyři roky. Biden poté kampaň v červenci ukončil a okamžitě podpořil svou viceprezidentku Harrisovou, která posléze v srpnu získala nominaci strany do voleb.



Trump, který se v červenci na předvolebním mítinku stal terčem atentátníka a který stejně jako Harrisová již oznámil jméno svého viceprezidentského kandidáta, tak v noci na středu stane proti volební soupeřce, s níž nepočítal, když v květnu souhlasil se zářijovou druhou debatou s Bidenem.



Harrisová v pondělí odvysílaném rozhovoru poznamenala, že Trump bude zřejmě při debatě lhát. "Měli bychom být připraveni na skutečnost, že si Trump nedělá starosti s říkáním pravdy," řekla mimo jiné v rozhlasovém rozhovoru s moderátorem Rickeym Smileym.



Trumpova kampaň mezitím naznačila, že exprezidentovou strategii bude v debatě upozorňovat na "politická selhání" a "katastrofy" Harrisové a Bidenovy administrativy obecně.



Harrisová chce podle agentury AP ukázat, že umí lépe prosadit agendu demokratů v souboji s Trumpem než Biden. Trump bude naopak chtít Harrisovou vykreslit jako od reality odtrženou liberálku a zároveň se bude snažit přesvědčit voliče, kteří se k možnosti jeho návratu do Bílého domu staví skepticky.



Pro Trumpa bylo podle amerických médií obtížné přizpůsobit svou strategii nové soupeřce, která je první ženou ve funkci americké viceprezidentky a zároveň první viceprezidentkou jihoasijského a černošského původu; kalifornská rodačka má otce z Jamajky a její matka pocházela z Indie. Trump se ve svých slovních útocích několikrát uchýlil k genderovým a rasovým stereotypům, a to k nelibosti některých svých spojenců, kteří chtějí, aby se spíš soustředil na politický program, píše AP. V tomto ohledu exprezident, který viceprezidentku nepravdivě označuje za komunistku, například uvádí, že prezidentství Harrisové by ohrozilo bezpečnost USA a klade důraz na téma nelegální migrace.



Harrisová bude zřejmě hovořit o úspěších Bidenovy administrativy a popisovat, jak se na nich podílela, napsala agentura AP, podle níž lze očekávat, že viceprezidentka bude také vysvětlovat, proč se odchýlila od některých svých liberálnějších postojů z dřívějška. Trumpa s odkazem na jeho snahy zvrátit prohru v posledních volbách v roce 2020 označí za hrozbu pro demokracii, zatímco sebe jako záruku stability a udržení spolupráce se spojenci.



Harrisová bude v debatě muset využívat své řečnické schopnosti, které byly v době jejího viceprezidentského mandátu opakovaně zpochybňovány, napsal zpravodajský web televize CNN. Zatímco například ve vystoupeních v Senátu působila sebejistě, bylo pro ní obtížnější spontánně formulovat jasná politická sdělení. Její ochota podrobit se od chvíle, kdy se stala demokratickou kandidátkou, pouze jednomu většímu rozhovoru, a to minulý měsíc se CNN, jen zvýšila očekávání od jejího vystoupení v debatě s Trumpem, který zatím vystoupil v debatách pořádaných před třemi americkými prezidentskými volbami, včetně letošní debaty s Bidenem. Na druhou stranu se objevuje i argument, že Harrisová bude jakožto bývalá prokurátorka schopna ostré argumentace s důrazem na Trumpovy trestní kauzy.



Vystoupení obou kandidátů v debatě by každopádně mohlo zásadně ovlivnit, jak si povedou v závěrečné etapě před volbami 5. listopadu.Podle celostátního průzkumu provedeného deníkem The a vysokou školou Siena College jsou totiž Trump a Harrisová v posledních týdnech fakticky vyrovnaní, přičemž voliči mají pocit, že se potřebují dozvědět více o Harrisové, zatímco jejich názory na Trumpa jsou do značné míry ustálené.