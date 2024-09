Rozbřesk: ČNB dnes pošle sazby znovu níže. MNB snížila sazby o 25 bazických bodů a hodlá pokračovat

Česká národní banka dnes posedmé v řadě sníží úrokové sazby. Po srpnovém přibrzdění očekáváme opětovný pokles sazeb o standardního čtvrtprocentního bodu na 4,25 %. S podobným scénářem kalkuluje i tuzemský peněžní trh, stejně jako široký analytický koncensus.



Srpnová prognóza sice předpokládá možnost podzimní pauzy, na tu však nyní nedojde. I podle vyjádření centrální bankéřů dále existuje prostor pro nižší úrokové sazby, přičemž makro čísla v posledním měsíci a půl překvapila spíše na proti-inflační notu. Ať již jde o pomalejší růst HDP, nižší mzdovou dynamiku nebo výrazný posun očekávaných eurových sazeb směrem dolů. Z pohled růstu jsou přitom rizika nadále vychýlená negativním směrem, zejména kvůli malátnému výkonu tuzemského průmyslu.



V souladu s prognózou se vyvíjí kurz koruny, který zásadněji nerozhýbalo ani překvapivě razantní snížení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. A jak ostatně konstatoval končící člen bankovní rady Tomáš Holub, redukce sazeb ze strany Fedu a ECB snižuje obavy z prodejních (tudíž pro-inflačních) tlaků.



Na straně druhé, srpnová inflace překvapila vyšší hodnotou, než centrální banka předpokládala – meziročně dosáhla 2,2 % (0,4 p.b. nad prognózou), a to nejen kvůli potravinám, ale i v důsledku vyšší inflace služeb. Právě ta společně s přetrvávajícími zvýšenými inflačními očekáváními může vybízet k opatrnosti. Zvlášť když inflace půjde v nejbližších měsících kvůli odeznívání nižších cen potravin vzhůru a bude atakovat úroveň 3 %.



Celkově ale nejsou argumenty proti poklesu sazeb příliš silné. Úrokové sazby jsou stále relativně vysoko nad neutrální sazbou (odhadujeme v blízkosti 3,50 %) a i pohled na reálné úrokové sazby (ex ante i ex post) ukazuje, že měnová politika ČNB je stále přísná. Proto dnes očekáváme širokou shodu na poklesu sazeb o 25 bazických bodů. Doprovodná komunikace a tisková konference guvernéra Michla by se rovněž měla nést – oproti předešlé jestřábí rétorice – v relativně neutrálním duchu.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera lehce posunula pod 25,10 EUR/CZK a vyčkává na výsledek dnešního měnově-politického zasedání ČNB. Tržní sázky i analytický konsensus očekávají unisono redukci sazeb o 25 bazických bodů na 4,25 % vzhledem k proti-inflačním překvapením posledního měsíce a půl (viz úvodník). Vzhledem k tržním očekáváním a pravděpodobně i neutrální doprovodné komunikaci ČNB nečekáme na korunovém trhu zásadní pohyby.



Eurodolar

Eurodolar se posunul výše, a to v reakci na zhoršení spotřebitelské nálady v USA. Ta se specificky zhoršila v komponentech, jež se týkají trhu práce (rozdíl v kategoriích jobs hard-to-get a plentiful), což stlačilo krátké dolarové sazby níže.

Dnes bude trh bez významnějších dat a rovněž komentářů ze strany centrálních bankéřů bude poskrovnu.



Regionální Forex

Maďarská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, která tak poklesla na úroveň 6,50 %. MNB chce i nadále udržovat pozitivní reálné úrokové sazby, což podle nás s ohledem na vývoj inflace nedovolí snížit hlavní sazbu pod 6,0 % do konce roku. Na druhou stranu viceprezident MNB Virág uvedl, že možnost snížit sazby bude na stole každé zasedání (což by implikovalo i hlubší pokles). Virág však uvedl, že důležitý pro měnovou politiku MNB bude vývoj úrokových sazeb hlavních centrálních bank (Fedu a ECB). To je nepřímo dobrá zpráva pro forint, neboť MNB zřejmě nedovolí forintu významně oslabit (a podrží v případě potřeby úrokové sazby výše).