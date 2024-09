Trump chce ostatním zemím brát pracovní místa a z německých automobilek udělat americké. V klíčové Georgii prezentoval vizi protekcionismu

Americký exprezident Donald Trump vyhlásil, že USA budou pod jeho vedením brát pracovní místa jiným zemím, zatímco prezentoval protekcionistické plány ekonomických opatření před publikem v klíčovém volebním státě Georgia. Mimo jiné avizoval další snížení firemní daně pro společnosti vyrábějící ve Spojených státech. Podle amerického tisku ale chybí důležité detaily.



"Nejen, že zabráníme našim podnikům v odchodu do cizích krajů, ale pod mým vedením budeme jiným zemím brát pracovní místa," prohlásil Trump na mítinku ve městě Savannah.



"Chci, aby se německé automobilky staly americkými automobilkami. Chci, aby stavěly své továrny tady," pokračoval. Zahraniční firmy chce do USA přilákat na "nejnižší daně, nejnižší ceny energií" a "nejmenší regulatorní zátěž". "Ale jenom, když budete své výrobky vyrábět tady v Americe," řekl.



Trump sliboval oživení amerického průmyslu už v kampani před svým vítězstvím v roce 2016, počet pracovních míst ve výrobě ale za jeho úřadování klesl. Způsobila to především pandemie covidu-19, ovšem několik let trvající růst se zastavil už v roce 2019, tedy před jejím nástupem. Současný prezident Joe Biden pak ve snaze podpořit průmysl uzákonil mimo jiné daňové slevy spojené s elektrickými vozidly sestavenými v Severní Americe.



Nyní Trump slibuje vytvoření "milionů a milionů" pracovních míst. Pro firmy, které vyrábí v USA, navrhl snížení daní z 21 na 15 procent, což by navazovalo na daňové škrty z prvního mandátu. Deník The Washington Post (WP) označil jeho sliby za vágní a poznamenal, že exprezident nesdělil, jakým způsobem by jeho vláda určovala, zda firmy se složitými mezinárodními řetězci výroby mají na zvýhodnění nárok.



Dalším pilířem Trumpovy vize je dramatické navyšování cel. Jak uvádí agentura AP, ekonomové varují, že takový postup by zvýšil ceny pro americké spotřebitele. Republikánský kandidát na prezidenta mluvil o tom, že zavede clo ve výši 100 procent na automobily dovážené z Mexika. Prohlášení přišlo poté, co Trump začal šířit nepravdivé tvrzení o výstavbě továren čínských automobilek v Mexiku.



Trump své ekonomické plány rozšiřuje šest týdnů před prezidentskými volbami, v nichž se utká s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Průzkumy naznačují, že USA čeká velmi vyrovnaný souboj a že ekonomika je pro Američany nejdůležitějším tématem. Mezi státy, který budou volby rozhodovat, při tom s největší pravděpodobností bude i Georgia.



Harrisová ve středu navštíví další klíčový stát Pensylvánii, kde má na programu vlastní projev o ekonomických plánech. Podle WP se kandidátka Demokratické strany chystá prosazovat nová federální opatření na podporu průmyslové výroby na americké půdě.