Bain & Co: Hodnota trhu s AI do roku 2027 stoupne skoro na bilion USD

Globální trh s produkty, které souvisejí s umělou inteligencí (AI), zažívá silný růst. V roce 2027 by mohla jeho hodnota dosáhnout až 990 miliard USD (22,2 miliardy Kč), uvedla ve svém výhledu společnost Bain & Co. K růstu přispívá hlavně rychlé zavádění této technologie v některých oborech lidské činnosti. Loni hodnota trhu s AI činila 185 miliard USD.



Analytici Bain & Co se domnívají, že trh poroste tempem 40 až 55 procent ročně. Pomohou mu větší systémy AI a větší datová centra pro jejich trénink a provoz, protože firmy a vlády budou chtít tuto technologii využívat ke zvýšení efektivity.



Poptávka poroste tak rychle, že to zatíží dodavatelské řetězce komponent, včetně čipů nutných k provozu služeb. V kombinaci s geopolitickým napětím by růst prodeje mohl vyvolat nedostatek polovodičů, osobních počítačů a chytrých telefonů, domnívá se Bain.



Poptávka po součástkách a materiálech využívaných v počáteční fázi výroby čipů by se do roku 2026 mohla zvýšit nejméně o 30 procent, což by vytvořilo tlak na výrobce. Náklady na větší datová centra by se mohly do pěti let zvýšit na deset až 25 miliard USD ze současné jedné miliardy až čtyř miliard USD, protože jejich spotřeba energie se zvýší na více než jeden gigawatt ze současných 50 až 200 megawattů.



Firmy už se dostávají za experimentální fázi a začínají ve svém provozu rozšiřovat generativní AI, uvádí Bain. Podniky a státy by ale kvůli obavám z vyšších nákladů a ochranu soukromí mohly dál upřednostňovat malé jazykové modely. Ty jsou podobné velkým jazykovým modelům, které vedly k vytvoření chatovacího robota ChatGPT firmy OpenAI, jsou ale jednodušší.



Řada vlád, včetně Kanady, Francie, Indie, Japonska a Spojených arabských emirátů, vynakládá miliardy dolarů na dotování suverénní AI, investují do domácí počítačové infrastruktury a modelů AI vytvořených na jejich území a vyškolených na domácích datech. Vytvoření úspěšných ekosystémů AI zaměřených na národní suverenitu bude ale časově náročné a nákladné, dodává Bain & Co.