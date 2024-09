Bloomberg: Cateringová firma Sodexo zvažuje převzetí rivala Aramark z USA

Francouzská cateringová společnost zkoumá možnosti převzetí svého amerického konkurenta Aramark. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg, zástupci obou firem se ke zprávě odmítli vyjádřit. v poslední době usiluje o expanzi v zahraničí.



S firmou Aramark už jedná několik měsíců, zatím však není jisté, zda se podaří akvizici domluvit, dodaly zdroje. Případná dohoda by určitě vzbudila pozornost antimonopolních úřadů a by si také musela na tak rozsáhlou akvizici zajistit finanční prostředky.



Aramark poskytuje stravovací služby školám, nemocnicím, korporacím i na významných sportovních událostech ve více než desítce zemí. Nabízí také správu budov a stará se o stravovací a další služby, jako je prodej suvenýrů, a to v 60 národních a státních parcích v USA. V Česku zajišťuje Aramark firemní stravování například v automobilce Škoda Auto a má zde více než 160 restaurací. Tržní kapitalizace firmy je nyní více než 9,8 miliardy USD (přes 221 miliard Kč).



Firma se specializuje na poskytování stravovacích služeb institucím, podnikům, školám a nemocnicím. Zajišťovala stravování na několika olympijských hrách, včetně posledních her v Paříži. Tržní hodnota firmy je teď zhruba 11,6 miliardy eur (292 miliard Kč). Začátkem února podnik dokončil oddělení vydavatele předplacených poukázek na služby Pluxee do samostatné firmy.