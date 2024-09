Rotace pryč z amerických technologií? Akciový růst má netypickou brzdu

Technologické akcie dokáží ukazovat směr celému akciovému trhu, což při jejich váze není až takové překvapení. V případě, kdy trh dostane impuls k růstu, či poklesu, obvykle najdeme technologie na čelních pozicích. Dokáží také stoupat v případech, kdy se ostatním sektorům nedaří. Málo častou variantou je však ta dnešní, kdy trhy celkově stoupají, jen technologiím se moc nechce a trh brzdí.

Zatímco tedy technologie letos vytáhly vzhůru americký akciový trh (a výrazně pomohly i trhům v Nizozemsku či Německu), dnes to vypadá na rotaci pryč z tohoto sektoru do jiných částí trhu. V rámci S&P500 (+0,3 pct) jsou dnes technologie jediným klesajícím sektorem. Změnu lze přičíst hlavně čínským zprávám z průběhu týdne, které nasměrovaly tok peněz na tamní trh, ale také do Evropy, která nabízí lepší expozici na očekávané zlepšení kondice čínské poptávky. DAX je dnes +1,3 pct, když podobně jako další evropské indexy během dne postupně zvyšoval své zisky.

Valuačně je Evropa, a hlavně Čína, výrazně pod Amerikou, načež se nyní rozdíl zmenšuje. Těžko se úplně smaže, ovšem i tak je tu stále prostor směrem k obvyklému diskontu. Jestli se ze současného "čínského tradu" stane delší trend, nebo jen záležitost pro krátkodobé investory, pak rozhodne hlavně pohled na fundament. V případě evropských firem považujeme za zásadní jednak slábnoucí kondici domácího trhu a zhodnocení, jak silný impuls může dodat podpora pro čínskou poptávku. V případě samotného čínského trhu pochopitelně také záleží na tom, jak moc opatření nakonec zaberou. Zároveň ale máme něco přes měsíc do amerických voleb, které jsou pro Čínu rizikem. Hlavně vítězství Donalda Trumpa a naplnění jeho slibů by investory z Číny opět vyhnalo, takže současný růst tamních akcií je možná i trochu "Kamala trade".

Data, která jsme dostali z americké ekonomiky, jsou smíšená. Osobní příjmy a výdaje v srpnu zpomalily a zaostaly za odhady. Cenové indexy výdajů nepatrně podstřelily konsensus. Následně byl revizí vylepšen index spotřebitelské Michiganské university při zachování výsledků měření inflačních očekávání.

Dluhopisové výnosy v zámoří se během dne vydaly dolů po vzoru evropských protějšků, ovšem data se na tom moc nepodílela. Eurodolar dnes mění směry a po úvodním poklesu se naopak zvedá na 1,1180. Ropa sice zůstává poměrně stabilní, ale ropný sektor dnes najdeme mezi těmi nejrychleji rostoucími. Pro korunu je závěr týdne nevýrazný, její kurz k euru se drží u 25,15.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1433 0.0120 25.1759 25.1268 CZK/USD 22.5070 0.0511 22.6180 22.4605 HUF/EUR 397.0388 0.2258 397.3100 395.6129 PLN/EUR 4.2731 0.0008 4.2807 4.2702

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8323 -0.0334 7.8544 7.8016 JPY/EUR 159.6704 -1.3096 163.4956 159.0000 JPY/USD 142.8890 -1.2986 146.4910 142.3970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8336 0.0480 0.8349 0.8321 CHF/EUR 0.9408 -0.5050 0.9480 0.9401 NOK/EUR 11.7343 -0.3206 11.7995 11.7051 SEK/EUR 11.2768 -0.2905 11.3290 11.2448 USD/EUR 1.1172 -0.0461 1.1203 1.1127

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4447 -0.4170 1.4561 1.4413 CAD/USD 1.3488 0.1433 1.3498 1.3464