Utility růstovým sektorem a Intel pod Qualcomm?

Mike Khouw z OpenInterest.Pro uvedl na CNBC, že chápe, pokud je někdo nyní rezervovaný směrem k utilitám kvůli tomu, jak dobře si sektor za poslední zhruba rok vede. Podle něj je ale tento sektor stále zajímavý, protože přichází prudký růst poptávky po elektrické energii. Ten by měl být tažen jednak elektromobily, ale také používáním umělé inteligence. K tomu se CNBC věnuje dalšímu příběhu posledních dní, kterým je údajný zájem společnosti o .



Utility růstovým sektorem: Khouw se domnívá, že v roce 2030 budou pravděpodobně asi polovinu vozů na silnicích tvořit elektromobily. K tomu by se měla přidávat poptávka po elektřině ze strany datových center. Utility se přitom podle experta nyní obchodují za zhruba devatenáctinásobek zisků očekávaných příští rok a v minulosti byl jejich valuační diskont k celému trhu běžný. Následující graf porovnává výkony celého akciového trhu v letošním roce se zisky utilit:





Zdroj: CNBC



Michael Bradley ze společnosti Veriten dokonce považuje utility za růstový sektor a důvody vidí podobné jako Khouw. Vyšší poptávka po elektrické energii bude podle Bradleye měnit odvětví v následujících pěti, šesti letech. Investoři to vnímají a může to být příčina, proč utility letos patří mezi nejlépe si vedoucí sektory.



pod ? Patrick Moorhead z Moor Insights & Strategy na CNBC řekl, že zatím není jasné, jak reálný je údajný zájem společnosti o převzetí Intelu. Pokud se přitom podíváme na tyto dvě společnosti, je zřejmé následující: má silnou pozici na straně počítačů a datových center, opak platí o automobilovém průmyslu a jeho produkty nejsou používány v mobilních telefonech. Naopak má v automobilovém průmyslu a u mobilních telefonů pozici silnou, opak platí třeba u datových center.



Podle experta takové porovnání ukazuje, že spojením obou firem by mohlo být dosaženo reálných synergií. Pro by bylo výhodné zejména to, „pokud by měl přístup k Foundry.“ Tedy k divizi Intelu, která vyrábí čipy. K tomu expert dodal, že pokud je zájem Qualcommu opravdový, může se snažit jednat s investory, kteří jsou zklamaní tím, jak si v poslední době vedou akcie Intelu. Může jít přitom o příležitost, „na kterou se čeká i desítky let.“



Zdroj: CNBC