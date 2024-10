Mobius vidí známky dlouhodobého zlepšení na čínských trzích

Mark Mobius, který stojí v čele Mobius Emerging Opportunities Fund, se domnívá, že čínská vláda bude pokračovat ve svých snahách o „oživení trhů“. Podle investora totiž potřebuje, aby do země proudil kapitál namísto toho, aby Čínu opouštěl.



Mobius na Bloombergu uvedl, že Čína potřebuje zahraniční investory k financování řady projektů. Podle něj se tak kvůli současným snahám vlády zlepšuje dlouhodobý výhled na čínském akciovém trhu. Ovšem dá se čekat i to, že vývoj bude doprovázen občasnými korekcemi. K tomu investor připomněl, že čínský akciový trh představuje významnou součást všech indexů pokrývajících rozvíjející se trhy. Pokud tak akcie v Číně rostou, táhne to nahoru všechny tyto indexy.



Mobius míní, že více než 50 % institucí, které investují do rozvíjejících se trhů, se řídí vývojem indexů. To vše znamená, že pokud akciové trhy v Číně rostou, nutí to investory k tomu, aby zvyšovali své pozice na čínském trhu a drželi tak odpovídající váhy jednotlivých akciových trhů ve svých portfoliích. „Domácí trh táhnou hlavně domácí investoři, ale ti zahraniční jsou také velmi důležití,“ dodal expert k vývoji v Číně.





Podle experta je důležité prohlášení čínského prezidenta, který řekl, že „chce podporovat podnikání“. Mobius míní, že by mohlo jít o známku významného obratu v přístupu čínské vlády, který je již nějaký čas namířen spíše proti soukromým společnostem. Investor přitom vidí celkové známky obratu k dlouhodobějšímu optimismu u akciového trhu, podmínkou jsou ale kroky vlády, které budou trh a ekonomiku podporovat.



Mobius uvedl, že doposud řada velkých institucí „nechtěla mít s Čínou nic společného, protože se tam hodně spálila.“ Nyní se podle investora začíná přístup zahraničních investorů měnit, nečeká ale, že by mělo dojít k rotaci směrem od Indie k Číně. Místo toho je pravděpodobnější, že do rozvíjejících se trhů nyní poteče více peněz, a to právě směrem k Číně. K tomu dodal, že rozvíjející se trhy si v současnosti vedou lépe než trhy americké. „Americké akcie na tom budou dobře, ale ne tak dobře jako akcie rozvíjející se,“ dodal.



Ne tak optimisticky vidí situaci v Číně třeba Stephen Roach. Jak jsme informovali v Perlách týdne, ten na CNBC poukázal na podobnost s Japonskem, které si také prošlo prasknutím bubliny na trhu s investičními aktivy. Japonsko pak procházelo obdobím prudkého ochlazování ekonomického růstu, změnou v demografickém vývoji a čelilo „výzvě na straně produktivity“. Roach připomněl i téměř desetiletou mohutnou korekci japonského akciového trhu, která začala v roce 1989. Ale i během tohoto období se na trh dostavilo období znatelného růstu, které však skončilo další korekcí.



Zdroj: Bloomberg