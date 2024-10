„Šílené“ výkyvy čínských akcií zažehly největší obchodní šílenství všech dob

V úterý ráno se obchodníci s cennými papíry připravovali na neobvykle rušnou seanci poté, co se čínské pevninské trhy po týdenním svátku Zlatého týdne znovu otevřely. Málokdo byl ale připraven na to, co přišlo po odbití úvodního zvonu.



„Dneska se to úplně zvrtlo,“ řekl Li-jing Wang, ředitel místní makléřské firmy v městě Čcheng-tu, který v tomto odvětví začal pracovat v roce 1994. Zběsilé obchodování poslalo čínský index CSI 300 při otevření nahoru o 11 %, ale zisky se během hodiny snížily o více než polovinu. V Hongkongu se malé ztráty rychle proměnily v 10% propad, nejhorší od roku 2008. A makléři zaznamenali i dočasné zmrazení jejich obchodních aplikací kvůli návalu objednávek.





Analytici uvedli, že divoké výkyvy byly částečně vyvolány rotací, kdy investoři po týdenní přestávce přešli z hongkongských akcií do čínských akcií. Tyto kroky zesílilo zklamání obchodníků poté, co přišlo jen málo nových podrobností o stimulech.



Podle některých pozorovatelů rychlost, s jakou se čínské akcie v úterý vrátily zpět ke svým ziskům, naznačuje, že jejich nedávné oživení je již u konce. A několik z nich vidí paralely mezi poslední rally a podobnými epizodami v letech 2015 a 1999, kdy po boomu akcií rychle následoval propad. „Většina obchodníků očekávala v Hongkongu po 30% rally v určitém okamžiku určitou formu vybírání zisků, ale velikost tohoto pohybu byla šílená,“ uvedl Wong Kok Hoong, vedoucí prodeje institucionálních akcií v Maybank Securities Pte.

Mezi obchodníky narůstají obavy, že „stejně jako u všech posledních rally na čínských akcií, i tato vyhasne“. Někteří upozorňují, že valuace začínají být přetažené. Index CSI 300 se obchoduje za 13násobek budoucích zisků, což je nad jeho pětiletým průměrem.





Pro Wanga Dongpenga ale byla tato volatilita ideální příležitostí, jak si rychle vydělat peníze. Tento pětatřicetiletý hráč během výletu v Kuang-čou prodal téměř polovinu svých akcií, když se benchmark na pevninské Číně při otevření vyšplhal nad 10 %. A začal opět nakupovat, když se zisky snížily na přibližně 2 %. "Vzhledem ke kolísavosti a takto velkému intradennímu pohybu, je to příležitost pro krátkodobé obchody," dodal Wang, který pracuje pro exportní firmu ve východním městě Sia-men.



Bez ohledu na to, zda se rally v delším časovém horizontu udrží, nyní někteří pozorovatelé trhu očekávají další zisky. "Uvidíme přicházet peníze, řekl bych, ze všech směrů pravděpodobně celý týden," podotkl I Šen, zakladatel a generální ředitel společnosti Shanghai Shenyi Investment v úterním rozhovoru pro Bloomberg TV. "Tento týden uvidíme velký příliv hotovosti."

