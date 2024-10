Čistý zisk Komerční banky za třetí čtvrtletí zůstal mírně za očekáváním, pomohl prodej historické centrály

za letošní první tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 0,9 procenta na 12,64 miliardy korun. Celkové výnosy klesly o procento na 26,73 miliardy korun, uvedla banka, jejímž hlavním majitelem je francouzská .

Čisté úrokové výnosy od ledna do září meziročně klesly o 3,3 procenta na 18,7 miliardy korun. Výnos z poplatků a provizí se zvýšil o víc než sedm procent na 4,9 miliardy Kč. Čistý zisk z finančních operací klesl o dvě procenta na 2,8 miliardy Kč.

Ve třetím čtvrtletí vzrostl čistý zisk připadající na akcionáře meziročně o 45,2 % na 6,195 miliardy Kč, což je mírně pod očekáváním agentury Reuters, která předpovídala 6,29 miliardy Kč. Čistý úrokový výnos za třetí čtvrtletí činil 6,256 miliardy Kč, což je méně než očekávaných 6,45 miliardy Kč. Naopak čisté bankovní výnosy překonaly očekávání, meziročně vzrostly o 3,2 % a dosáhly 9,181 miliardy Kč oproti předpokládaným 9,13 miliardy Kč. Náklady na riziko za čtvrtletí činily -369 milionů Kč, což je výrazně více než očekávaných -146 milionů Kč. Provozní náklady pak vzrostly o 8,8 %, na 4,3 miliard Kč.



"Naše ziskovost se v průběhu letošního roku postupně zlepšovala. Ve třetím čtvrtletí ji navíc zvýšil mimořádný zisk související s prodejem historické centrály banky na Václavském náměstí," uvedl generální ředitel Jan Juchelka.

Do budoucna Komercni banka očekává, že její úvěry porostou v roce 2024 středně jednociferným tempem, zatímco celkové vklady se zvýší středně až vysokým jednociferným tempem. Výnosy by měly v roce 2024 vzrůst nízkým jednociferným tempem ve srovnání s rokem 2023. Náklady na riziko za celý rok 2024 by měly zůstat výrazně pod očekávaným rozmezím 20-30 bazických bodů.



V roce 2025 banka očekává zrychlení růstu výnosů díky rozšiřování objemu podnikání, i když výnosy budou ovlivněny zvýšením objemu neúročených povinných rezerv požadovaných centrální bankou. Komercni banka cílí na návratnost vlastního kapitálu (ROE) kolem 13-14 % a poměr nákladů k výnosům mezi 43 % a 44 % pro rok 2025.

Čistý zisk za tři čtvrtletí po očištění o vliv jednorázových položek, což je právě prodej budovy na Václavském náměstí hlavnímu městu, klesl meziročně o 18,9 procenta na 10,17 miliardy korun. Provozní zisk se snížil o 4,3 procenta na 13,39 miliardy korun.

Skupina vykázala za prvních 9 měsíců roku 2024 čistou tvorbu opravných položek na kreditní rizika ve výši 1,0 miliardy Kč. Daň z příjmu dosáhla 2,3 miliard Kč. Čistý zisk připadající akcionářům činil 12,5 miliard Kč, meziročně více o 1,5 %.





Provozní náklady za období od začátku roku se meziročně zvýšily o 2,5 procenta na 13,3 miliardy korun. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 0,7 procenta na zhruba 7500. "Nižší počet zaměstnanců v podpůrných funkcích a distribuční síti byl částečně kompenzován přijímáním IT a datových specialistů," uvedla banka.

Celkový objem úvěrů poskytnutých meziročně stoupl o 3,7 % na 838,2 miliard Kč. Celkový objem běžných klientských vkladů ve skupině vzrostl meziročně o 3,4 % na 1 057,6 miliard Kč, objem aktiv klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění pak narostl o 13,7 % na 273,8 miliard Kč. Aktiva se od počátku roku zvýšila téměř o desetinu na 1,66 bilionu korun.

Objem regulatorního kapitálu dosáhl 106,4 miliard Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 19,0 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 17,9 %.

Počet klientů v samotné se meziročně zvýšil o 44 000 na 1 709 000 klientů. K 30. září 2024 měla nová digitální banka představená v dubnu 2023 již 717 000 uživatelů. Skupina obsluhovala celkem 2 184 000 zákazníků.

dokončila prodej své dceřiné společnosti VN42, s.r.o., která vlastní budovu centrály na Václavském náměstí 42, hlavnímu městu Praze. Banka měla 75 927 akcionářů (meziročně více o 2 993), z toho 69 935 byly fyzické osoby z České republiky.

Zdroj: ČTK, KB