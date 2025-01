BlackRock hlásí rekordní příliv aktiv, podle CEO je to "pouze začátek"

Společnost přilákala rekordní roční objem peněžních prostředků od klientů ve výši 641 miliard dolarů, což podtrhuje globální působnost firmy v oblasti akcií a dluhopisů, indexových a aktivních fondů a stále více i na rychle rostoucím - a lukrativním - trhu soukromých aktiv. Akcie na včerejší 1% nárůst navazují v premarketu po zveřejnění výsledků růstem o další 3 %.



V loňském roce přiteklo do jejího podnikání v oblasti ETF celkem 390 miliard dolarů, 226 miliard dolarů do akciových fondů a 164 miliard dolarů do fondů s pevným výnosem, uvedla společnost ve středečním zveřejnění výsledků. Roční suma převyšuje veškerá aktiva některých menších správců peněz, budovaná po desetiletí, a dokládá schopnost společnosti nadále přitahovat klienty v době nestálých trhů a intenzivní konkurence a změn v odvětví.

Upravený zisk na akcii (EPS) ve 4Q vzrostl na 11,93 dolaru, z 9,66 dolaru před rokem, což překonalo odhadovaných 11,46 dolaru. také oznámil za 4Q čistý příliv aktiv ve výši 281,42 miliardy dolarů, což je výrazně více než 95,65 miliardy dolarů v předchozím roce i než odhadovaných 198,41 miliardy dolarů. Příliv dlouhodobých aktiv činily 200,67 miliardy dolarů, což překonalo předpokládaných 159,93 miliardy dolarů. Její bitcoinový ETF, který začal fungovat počátkem roku 2024, rychle rostl a nyní má aktiva v hodnotě více než 50 miliard dolarů. Čtvrtletní výnosy vzrostly oproti předchozímu roku o 23 % na téměř 5,7 miliardy USD a celkové roční výnosy firmy loni překročily 20 miliard USD, což je o 14 % více než v roce 2023.

Celková aktiva společnosti BlackRock 11,55 bilionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Za konsensuálním odhadem Bloomberg ve výši 11,66 bilionu dolarů ovšem mírně zaostal. V letošním roce by aktiva pod správou měla dále růst po sérii akvizičních transakcí generálního ředitele Larryho Finka, který ve třech transakcích určil téměř 30 miliard dolarů na přeměnu firmy ve významného hráče v oblasti alternativních a soukromých aktiv a dat. „Tohle je teprve začátek,“ uvedl Fink v prohlášení. „Společnost vstupuje do roku 2025 s větším potenciálem a růstem než kdykoli předtím.“

Čisté přílivy institucionálních klientů dosáhly 53,38 miliardy dolarů, zatímco maloobchodní zákazníci přinesli příliv 4,65 miliardy dolarů. Čisté přílivy do akcií byly obzvláště silné a dosáhly 126,57 miliardy dolarů, což je výrazně nad odhadovaných 73,47 miliardy dolarů, a čisté přílivy do dluhopisů činily 23,78 miliardy dolarů.

Provozní marže 36,6 %, což je pod odhadovanými 38,9 %. Upravená provozní marže však byla 45,5 %, což je nad odhadovanými 44,8 %. Celkové výdaje za čtvrtletí činily 3,60 miliardy dolarů, což je nad odhadovanými 3,41 miliardy dolarů.

Fúze a akvizice

Akcie společnosti v roce 2024 vzrostly o 26 %, čímž překonaly 23% nárůst indexu S&P 500. Letos do úterního uzavření trhu klesly o zhruba 6 %, a to v rámci poklesu akciového trhu, protože investoři sázejí na to, že Fed bude letos snižovat sazby pomaleji, než se ještě před několika měsíci domnívali.

Aktiva firmy se v příštích několika měsících výrazně zvýší díky oznámené transakci o koupi společnosti HPS Investment Partners, která spravuje zhruba 150 miliard USD a má šanci posunout mezi přední společnosti v oblasti soukromých úvěrů. „U mnoha společností přispívají období fúzí a akvizic k odmlce v angažovanosti klientů,“ uvedl Fink a dodal, že ve firmě se naopak ‚aktivita klientů ve čtvrtém čtvrtletí zrychlila‘.

Výsledky ukazují, jak největší světový správce aktiv pokračuje v expanzi, zatímco mnoho firem se potýká s odklonem od aktivně spravovaných akciových fondů, slabými investičními výnosy a třetím rokem volatility na trhu dluhopisů. Společnost se chystá téměř zdvojnásobit objem svých alternativních aktiv a konkurovat lídrům v oboru, společnostem Blackstone, KKR & Co a Apollo Global Management.

Firma v říjnu dokončila akvizici společnosti Global Infrastructure Partners v hodnotě 12,5 miliardy dolarů a právě dokončuje transakci za 2,55 miliardy liber za datovou společnost Preqin. Koupě společnosti HPS, která se zabývá poskytováním soukromých úvěrů, pak má změnit schopnost Blackrocku poskytovat celou škálu veřejných dluhopisů a soukromého úvěrového financování naskrz světovými trhy.

Zdroj: Bloomberg