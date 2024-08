ČSOB Index bydlení: Ceny domů i bytů rostou stále rychleji

Zdražování nemovitostí nabírá na rychlosti. Ceny rodinných domů ve druhém čtvrtletí stouply mezičtvrtletně o 1,5 procenta a u bytů to bylo dokonce o 0,6 procenta. U obou kategorií to byl nejrychlejší růst od obnovení trendu zvyšování cen. Vyplývá to z aktuálních výsledků ČSOB Indexu bydlení.



„Ceny domů rostly v letošním druhém čtvrtletí už čtvrtý kvartál v řadě, meziroční růst činil 3,2 procenta. Akceleroval i trend mírného růstu cen bytů, nicméně byty jsou stále pod cenových vrcholem z léta 2022. Zájemci o nové bydlení tak mají ještě pořád příležitost využít dobré tržní podmínky, ale nesmí váhat příliš dlouho. Podzim obvykle představuje velmi silnou prodejní fázi roku s tím, jak poptávka ožije po letních dovolených,“ uvádí Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.



Byty: V centru zájmu jsou paneláky



V Moravskoslezském kraji vzrostly ceny bytů mezičtvrtletně dokonce o 3,8 procenta. Dvouprocentní hranici růstu překonaly ve druhém čtvrtletí ceny bytů ještě v Ústeckém a Hradeckém kraji, pouze na Vysočině byty zlevnily. „Vývoj na trhu nejvíce ovlivňují oživující odložená poptávka a růst objemu poskytnutých hypoték. Průměrná prodejní doba bytů se zkrátila na 4 měsíce a 3 dny. Největší zájem měli kupující o byty kategorií 2+kk a 3+kk na sídlištích, které jsou finančně nejdostupnější,“ shrnuje Martin Vašek.







Zatímco ceny bytů v Praze stouply ve druhém čtvrtletí mezikvartálně o 0,6 procenta, ve středních Čechách činilo zdražení už 1,4 procenta. Některé oblasti v blízkosti Prahy mohou v nadprůměrném růstu pokračovat. „Velký potenciál zvyšování cen mají lokality ve středních Čechách se zlepšující se dopravní dostupností po kolejích, což je například Kladensko. Developeři cílí svými projekty právě na tato místa,“ poukázal Martin Vašek.



Meziroční nárůst prodaných bytů činil 23 procent. Největší zvýšení prodejů hlásí Plzeňský a Liberecký kraj, kde se meziroční rozdíl pohybuje dokonce nad 50 procenty. V hlavním městě a v Brně se zájem kupujících přesouvá na novostavby, které mírně zdražovaly a jejich akční slevy takřka zmizely. Nízkými cenami stále láká investory do nájemního bydlení Ústecký kraj.



Rodinné domy: Dotace rozhýbaly trh



Ceny rodinných domů zrychlily ve druhém čtvrtletí růstové tempo na 1,5 procenta mezikvartálně. Prudší vzestup cen byl naposledy v posledním čtvrtletí 2022. „Zvýšený zájem byl o rodinné domy na rekonstrukci, který hodně podporuje dotační program Oprav dům po babičce. Tempo růstu objemu prodejů převyšuje hranici 30 procent. Poptávka ale má stále prostor pro růst, protože nyní se prodává v průměru o 900 až 1000 domů měsíčně méně v porovnání s obdobím let 2018 až 2022. Na druhou stranu stavební náklady jsou stále asi o 30 procent výše než před rokem 2022,“ uvádí Martin Vašek. Nejvíce novostaveb v současnosti vzniká ve Středočeském kraji a v okolí Brna.







Pozemky: Poptávka převyšuje nabídku



Také ceny pozemků nadále rostly, a to zejména v důsledku nedostatečné nabídky, zastaralých územních plánů a zaostávající infrastruktury. Zájem kupujících se tak soustředí i na pozemky nacházející se dále od větších měst. Na cenu pozemků mají největší vliv velikost pozemku a jeho tvar, vybavení inženýrskými sítěmi, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, orientace a svažitost. „Jsou poptávané i pozemky v souladu s územním plánem, ale bez možnosti připojení na veřejné inženýrské sítě, protože díky rozvoji technologií už to není vždy nezbytně nutné. V mnohem větší míře se využívá fotovoltaika a domácí čističky, existují i energeticky soběstačné domy,“ dodává Martin Vašek.







ČSOB Index bydlení sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice od?dubna 2011 a je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti skupiny ČSOB.