Čtvrtletní zisk majitele British Airways vzrostl o 15 procent

Britsko-španělské skupině IAG, majiteli aerolinek British Airways či Iberia, vzrostl ve třetím čtvrtletí provozní zisk o 15 procent na dvě miliardy eur (50,4 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání a firma si vedla lépe než konkurenční evropské aerolinky díky lukrativním trasám přes Atlantik. Vyplývá to z dnešního sdělení společnosti.



Období červenec až září je nejrušnějším období pro IAG. Analytici očekávali ve třetím čtvrtletí provozní zisk 1,78 miliardy eur. Výnosy se zvýšily o 7,9 procenta na 9,3 miliardy eur. Kromě růstu poptávky po letech přes Atlantik hospodaření IAG podpořilo také zaměření na kontrolu nákladů, vyšší ceny letenek a nižší náklady na pohonné hmoty.



"Poptávka zůstává silná u všech našich aerolinek a očekáváme, že poslední čtvrtletí roku 2024 bude z finančního hlediska dobré," řekl generální ředitel Luis Gallego. Do skupiny patří dále také společnosti Vueling a Aer Lingus.



IAG uvedla, že letadla létající mezi Londýnem a USA byla letos ve srovnání s loňským rokem plnější. Společnost také zvýšila o čtyři procenta kapacitu u letů do Severní Ameriky a více létala i do Jižní Ameriky. Gallego dodal, že zvyšování kapacity u letů do Asie není pro firmu prioritou a snaží se posílit hlavní trhy, tedy lety přes severní a jižní Atlantik a vnitroevropské lety.



IAG také oznámila zpětný odkup akcií za 350 milionů eur.



Konkurenčním aerolinkám Air France-KLM i Lufthanse naopak klesl zisk. Německá je více než IAG napojena na asijský trh, kde mohou létat v ruském vzdušném prostoru čínské společnosti a jejich lety jsou tak kratší a levnější. V případě Air France-KLM měly na výsledky negativní vliv olympijské hry, kvůli kterým se zahraniční turisté vyhýbali Paříži a Francouzi odkládali dovolené.



Akcie IAG od počátku letošního roku stouply o 50 procent. Akcie Air France-KLM naopak klesly o 40 procent a Lufthansy o 20 procent, upozornila agentura Reuters.