Čína umožní místním vládám vydat další dluhopisy a zbavit se skrytého dluhu

Čína umožní místním vládám vydat v příštích třech letech dluhopisy až za šest bilionů jüanů, aby se mohly zbavit skrytých dluhů nashromážděných v minulosti. K dalším čtyřem bilionům jüanů se místní vlády dostanou díky doplňkovému financování, uvedla dnes agentura Bloomberg. Celkový objem podpory místních vlád se tím vyšplhá na deset bilionů jüanů (32,7 bilionu Kč).



Jde o klíčový krok ve snaze snížit systémové riziko a celkově podpořit ekonomiku. O chystaných podpůrných opatřeních se v posledních dnech hojně spekulovalo na finančních trzích. Návrh na zvýšení stropu pro zadlužení místních vlád schválil stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců, což je nejvyšší zákonodárný orgán v zemi. Zasedal od pondělí do dneška a o podrobnostech informoval na tiskové konferenci.



První reakce finančních trhů nebyla příznivá, akciové indexy v Šanghaji i v Hongkongu odepsaly zhruba jedno procento. Ministr financí Lan Fo-an později signalizoval, že na další podpoře se pracuje, nic konkrétního k tomu ale nesdělil. Ekonomové chtěli vidět opatření, které podpoří zejména poptávku, a to jak tu spotřebitelskou, tak tu mezi podniky.



"My jsme uvažovali o částce asi dva biliony jüanů, a já bych řekl, že je to víceméně v souladu s očekáváním, když vezmete v úvahu ten časový horizont," řekl agentuře Reuters hlavní ekonom společnosti UBP v Hongkongu Carlos Casanova, který se zaměřuje na Asii. "Finanční trhy to zklame, protože Čína potřebuje mnohem víc," dodal.



Čína už letos přijala více opatření, jejichž cílem je podpořit hospodářský růst. Ministr financí řekl, že vedle šesti bilionů jüanů, o které se budou místní vlády v příštích třech letech moci více zadlužit, budou mít k dispozici další čtyři biliony jüanů. Vláda je poskytne ve zvláštní kvótě místních dluhopisů, které bude za stejným účelem přidělovat každý rok po dobu pěti let.



"Nedostatek přímých fiskálních stimulů naznačuje, že autoři těchto opatření ponechávají prostor pro pozdější dopady vlivu Trump 2.0," řekl hlavní analytik společnosti ANZ v Šanghaji Sing Čao-Pcheng. Poukázal tak na změnu obchodních vztahů, která Čínu od příštího roku čeká s nástupem nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkce. Trump v kampani sliboval 60procentní clo na dovoz čínského zboží a cly zatížil vzájemné vztahy už za svého prvního prezidentství v letech 2017 až 2021.



Čerpání kompletní pomoci v objemu deseti bilionů jüanů tak bude postupné. Tu část, která umožňuje přístup ke čtyřem bilionům jüanů, centrální vláda rozloží od nynějška do roku 2028. Pro srovnání - částka deseti bilionů jüanů odpovídá téměř patnácti rozpočtům České republiky.



Vláda v Pekingu si na letošní rok dala cíl dosáhnout pětiprocentního růstu hrubého domácího produktu (HDP). Statistika za třetí čtvrtletí ale ukázala, že meziroční tempo růstu HDP dál zvolnilo a dostalo se na 4,6 procenta. Pětiprocentního růstu ekonomika podle názoru mnoha analytiků letos nedosáhne.



Země se kromě zpomalování růstu HDP dál potýká s krizí na realitním trhu. Čínská centrální banka dnes uvedla, že objem nesplacených úvěrů poskytnutých na financování nákupu nemovitostí na konci třetího čtvrtletí činil 52,9 bilionu jüanů (téměř 173 bilionů Kč). Meziročně to znamená pokles o jedno procento. Objem nesplacených hypoték jednotlivců se pak snížil o 2,3 procenta na 37,56 bilionu jüanů (122,8 bilionu Kč).