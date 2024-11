Dluhopisům se dál daří, zatímco akcie brzdí. Fed nový impuls nedodal

Včerejší jednání Fedu nepřineslo žádné překvapení. Sazby klesly a pro prosincové zasedání je otevřená možnost pokračování i přerušení cyklu. Předseda Powell mohl být spokojený s ekonomikou, ale budoucí kroky nechce předjímat. Přesvědčeně však vypadá ohledně svého setrvání v úřadu do konce mandátu, třebaže to s Donaldem Trumpem nebude nic příjemného. To si ostatně Powell už mohl vyzkoušet. Akcie, dluhopisy ani dolar na Fed příliš nereagovaly.

Dluhopisové výnosy už před Fedem byly na sestupné dráze a dnes pokračují směrem dolů. V USA jsou delší splatnosti dole asi o 3 bps, v Evropě je to cca dvojnásobek. Eurodolar se však drží u 1,0780 a během pátečního dopoledne je naprosto v klidu. Zlato se včera dokázalo zvednout, načež ztrácí dech a zhruba o půl procenta klesá.

Akciové trhy v zámoří včera pokračovaly v růstu, ale překvapivě už je netáhly malé firmy či tradiční sektory potenciálně profitující z Trumpovy vlády. Dnes sledujeme v Evropě na hlavních indexech pokles, který v případě DAXu činí 0,7 procenta. Další indexy na tom nejsou o moc jinak. Americké futures zatím naznačují otevření Wall Street kolem včerejších hodnot.

Čínské trhy dnes klesly a nepomohlo ani potvrzení, že vláda podpoří lokální samosprávy a umožní jim další velkou emisi dluhu skrze posunutí dluhového stropu. Jenže nadšení z podpůrných balíků na trhu dávno vyčpělo a na druhé straně číhá hrozba cel z USA.

Závěr týdne nabídne index spotřebitelské důvěry v USA. Ze strany firemních výsledků to dnes nebude nic velkého a těžko čekat nějaký plošný vliv. Tématem zůstává politika a další podněty si trh bude teprve hledat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.2519 0.0014 25.2873 25.2193 CZK/USD 23.4350 0.2932 23.4430 23.3725 HUF/EUR 405.4954 0.1883 406.2618 404.3694 PLN/EUR 4.3241 0.2662 4.3274 4.3115

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7141 -0.0718 7.7279 7.7018 JPY/EUR 164.1280 -0.6748 165.4359 163.9750 JPY/USD 152.3275 -0.3910 153.3700 152.1450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8315 -0.0523 0.8325 0.8308 CHF/EUR 0.9390 -0.3481 0.9428 0.9389 NOK/EUR 11.7573 0.1321 11.7766 11.7307 SEK/EUR 11.5603 0.1516 11.5790 11.5370 USD/EUR 1.0775 -0.2814 1.0802 1.0761

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5055 0.5879 1.5098 1.4974 CAD/USD 1.3889 0.1998 1.3900 1.3864