Bankovní asociace očekává letos růst ekonomiky o procento, příští rok o 2,3 pct

Česká bankovní asociace (ČBA) letos očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o jedno procento, v srpnu jej předpokládala 0,9 procenta. Výhled na příští rok zhoršila o půl procentního bodu na 2,3 procenta, a to zejména z důvodu slabšího vývoje v zahraničí, uvedla dnes ČBA v nové prognóze. Letošní průměrnou inflaci asociace odhadla na 2,4 procenta, v létě jí předpokládala 2,3 procenta.



"Vývoj zahraničí poptávky stále zaostává za očekáváním a slabší výkon zejména Německa způsobuje jen velmi opatrné oživování tuzemské ekonomiky. Ta v letošním roce bude růst kolem jednoho procenta a pro příští rok se odhady snižují blíže ke dvěma procentům s tím, že rizika jsou ve směru slabšího růstu z titulu pokračujícího útlumu v průmyslu a zahraničním obchodě," uvedl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.



Průměrná inflace by se podle asociace na obdobné úrovni jako letos měla pohybovat i v příštím roce, odhady však mírně zvýšila. Koncem příštího roku by však měla být inflace u dvouprocentního cíle České národní banky. Mzdy letos vzrostou v reálném vyjádření o více než čtyři procenta. To představuje první celoroční růst reálných mezd po dvouleté přestávce.



Prognóza předpokládá, že růst ekonomiky potáhne zejména domácí poptávka vzhledem k obnovenému růstu reálných mezd. Spotřeba domácností začala po poklesu v předchozích dvou letech opět růst, za celý letošek očekává růst o 1,8 procenta a v příštím roce o téměř tři procenta. V obou případech jde o nepatrně slabší dynamiku, než očekávala předešlá prognóza.



Český trh práce zůstává nadále napjatý, míra nezaměstnanosti je nejnižší v zemích EU. Podíl nezaměstnaných osob v průměru za rok 2023 dosáhl 3,6 procenta, v letošním roce očekává ČBA nepatrný růst na 3,8 procenta a v příštím roce na 3,9 procenta.



"Růst nominálních mezd by se měl v letošním i příštím roce pohybovat kolem šesti procent. S ohledem na předchozí hluboký pokles reálných mezd to ale bude znamenat, že kupní síla domácností a stejně tak i jejich spotřeba se bude obnovovat jen pozvolna," upozornil hlavní ekonom Jan Vejmělek.



Prognostický panel ČBA nyní očekává, že ČNB letos už své úrokové sazby nejspíše nezmění. Pro rok 2025 podle analytika České spořitelny Michala Skořepy předpokládá vcelku rovnoměrný pokles těchto sazeb.



Kurz koruny prognóza přehodnotila jen velmi mírně směrem ke slabším hodnotám. Průměrná hodnota pro letošní rok by tak měla setrvat nad hranicí 25 Kč za euro. Na konci letošního roku panel nadále odhaduje posílení koruny a kurz u 25 Kč za euro. Do konce příštího roku kurz koruny vůči euru posílí o dvě procenta k 24,7 Kč za euro.



Deficit hospodaření státu pro letošek odhaduje prognóza na 2,7 procenta HDP, ve srovnání s předchozím rokem se tak schodek sníží o téměř procentní bod. Pokles deficitu v letošním roce je dán kombinací odeznění jednorázových výdajů spojených s kompenzacemi vysokých cen energií, mírného oživení ekonomiky a dopadu konsolidačního balíčku. Deficit pro rok příští odhaduje na 2,3 procenta, což bude zejména důsledek očekávaného rychlejšího růstu HDP.



ČNB zhoršila před týdnem výhled hospodářského růstu pro letošní i příští rok. Její makroekonomická prognóza předpokládá letos zvýšení HDP o jedno procento a příští rok o 2,4 procenta, srpnová predikce počítala letos s růstem 1,2 procenta a příští rok 2,8 procenta. Ministerstvo financí počátkem listopadu ponechalo odhad letošního růstu 1,1 procenta.