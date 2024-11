Polská společnost Allegro zvýšila čtvrtletní provozní zisk i tržby

Polská obchodní skupina Allegro, která působí rovněž v České republice, zvýšila v letošním třetím čtvrtletí hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 5,4 procenta na 674,7 milionu zlotých (téměř čtyři miliardy Kč). Oznámila to dnes firma. Čtvrtletní tržby společnosti meziročně vzrostly o 7,8 procenta na 2,62 miliardy zlotých. Akcie na výsledky reagují hlubokým propadem až o 12 %.



Allegro provozuje onlinové tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu WeDo. Loni v květnu firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz. V letošním roce vstoupila rovněž na slovenský a maďarský trh.



Společnost dnes uvedla, že na jejích platformách Allegro.cz a Allegro.sk aktivně nakupuje více než 2,8 milionu českých a slovenských spotřebitelů. Počet obchodníků prodávajících na českých a slovenských tržištích společnosti Allegro vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 13 procent na více než 60.000. Objem jejich prodeje se zvýšil o 40 procent, vyplývá z tiskové zprávy.



"Během osmnácti měsíců spustilo Allegro platformy na třech nových trzích, kde u nás již nakupují miliony spotřebitelů a tisíce místních obchodníků pomocí platformy Allegro rozšiřují možnosti svého podnikání. To dokazuje přizpůsobivost našeho modelu," uvedl šéf firmy Roy Perticucci. Dodal, že Allegro připravuje spuštění svých platforem ve Slovinsku a Chorvatsku, které by mělo přijít v nadcházejících čtvrtletích.