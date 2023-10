Přežijí menší banky v USA následujících 10 let?

Do diskuse o budoucnosti amerického bankovního sektoru na CNBC přispěl i bývalý guvernér Fedu Daniel Tarullo. Ten podle svých slov rozlišuje mezi tím, jaký dopad mají vyšší sazby na ekonomiku a jaký mají dopad na bankovní sektor. U ekonomiky podle něj americká centrální banka nehledí dostatečně dopředu. Tedy na to, jaký ještě budou mít dopad vyšší sazby. I poslední čísla týkající se inflace podle pak ekonoma ukazují, že již bylo dosaženo významného pokroku v jejím snižování.



Podle Tarulla se předchozí zvedání sazeb výrazně projeví ve chvíli, kdy bude firemní sektor refinancovat své staré dluhy, u kterých jsou sazby nyní nižší. To sebou následně přinese další zpomalení ekonomické aktivity. V samotném bankovním sektoru pak ekonom vidí rizika spojená jednak se ztrátami v dluhopisových portfoliích a také rizika spojená s odlivem vkladů v sektoru regionálních bank.



Tarullo se domnívá, že důležitější jsou strukturální změny v bankovním sektoru, ty by měly hrát významnější roli než cyklický vývoj. Konkrétně hovořil o podnikatelském modelu regionálních bank, který je podle něj neudržitelný. Připomněl, že když se na jaře objevily tenze v bankovním sektoru, velkých bank se nedotkly, jejich jádrem byly právě banky regionální. A ekonom se domnívá, že v tuto chvíli je těžké si představit, jak by tyto společnosti mohly přežít následujících 10 let.



Za evidentní možnost expert považuje konsolidaci mezi menšími bankami, která by jim dala potřebný rozsah a větší konkurenceschopnost vůči velkým bankám. Problémem by ale mohla být regulace a přístup antimonopolního úřadu, který podle ekonoma nyní vnímá fúze a akvizice negativně nejenom u velkých bank, ale i u těch menších. V prvním případě to přitom dává smysl, ale ve druhém ne. Menší banky se kvůli tomuto přístupu „dostávají do pasti“.



Na CNBC poukázali rovněž na to, že v USA je ve srovnání s jinými zeměmi mnohem více bank. Na jednu stranu by to tedy mohl být argument pro zmíněnou konsolidaci celého sektoru. Na stranu druhou to byly ale velké banky, které se ocitly v roce 2008 v největších problémech. Co si o tom ekonom myslí? Ten v odpovědi připomněl, že během posledních zhruba 40 let klesl počet amerických bank přibližně ze 14 000 na současné zhruba 4000. Skutečný vývoj je tedy jednoznačný – v americkém bankovním sektoru dlouhodobě probíhá konsolidace. K tomu Tarullo dodal, že on sám si myslí, že jde o vývoj pozitivní. Jak ale bylo zmíněno, otázkou do budoucna je, jak se bude k další konsolidaci stavět regulátor a antimonopolní úřad.





