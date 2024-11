Evropská komise zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky EU na 0,9 procenta

Evropská komise (EK) dnes zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky Evropské unie na 0,9 procenta. V předchozí jarní prognóze letošní růst odhadovala na jedno procento. Odhad hospodářského růstu na příští rok EK snížila rovněž o desetinu procentního bodu, a to na 1,5 procenta. Komise to dnes uvedla ve svém podzimním hospodářském výhledu.



"EU se po dlouhém období stagnace vrací k mírnému růstu, zatímco pokračuje pokles inflace," uvedla EK. Předpověděla, že inflace v EU se letos sníží na 2,6 procenta z loňských 6,4 procenta. V příštím roce roce by měla inflace klesnout na 2,4 procenta a v roce 2026 na dvě procenta.



Hospodářský růst by podle EK mělo podporovat oživení spotřebitelských výdajů a investic. Komise předpověděla, že podmínky na trhu práce zůstanou příznivé a zaměstnanost bude pokračovat v růstu, ačkoli pomalejším tempem. Míra nezaměstnanosti v EU se podle komise v příštím roce sníží na 5,9 procenta z letošních 6,1 procenta.



Komise dnes rovněž potvrdila, že v letošním roce očekává nárůst HDP eurozóny o 0,8 procenta. Odhad růstu ekonomiky eurozóny na příští rok však snížila na 1,3 procenta z dříve předpokládaných 1,4 procenta.



"Evropská ekonomika pomalu oživuje. Vzhledem k pokračujícímu poklesu inflace a zrychlování růstu soukromé spotřeby a investic při rekordně nízké nezaměstnanosti by měl hospodářský růst v příštích dvou letech postupně nabírat na tempu," uvedl eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni. "Naše vyhlídky však zatěžují strukturální problémy a geopolitická nejistota," dodal.



EK ve výhledu upozornila, že na evropskou ekonomiku měl výrazný vliv vzestup cen energií v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Dodala, že konflikt na Blízkém východě má zatím na Evropskou unii pouze omezené hospodářské dopady, ale vede k opětovnému růstu hrozby výpadků v globálních dodávkách ropy a plynu.



Komise poukázala rovněž na pomalé inovace a slabou dynamiku zpracovatelského průmyslu v EU. "Musíme se vypořádat s dlouhodobými strukturálními problémy, zvýšit produktivitu a zajistit, aby ekonomika EU zůstala ve světovém měříku konkurenceschopná," uvedl místopředseda EK Valdis Dombrovskis.