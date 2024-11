Analýza: Zaostávání evropských kapitálových trhů ohrožuje konkurenceschopnost

Zaostávání evropských kapitálových trhů ohrožuje unijní konkurenceschopnost. Evropská unie musí urychlit spojování jednotlivých trhů, aby neztratila pozici ve srovnání s globálními konkurenty. Uvádí to analýza Sdružení pro finanční trhy v Evropě (AFME), kterou tato organizace dnes představí v Bruselu a do níž nahlédla agentura DPA.



"Kapitálové trhy EU zaostávají," konstatují autoři analýzy. "Navzdory některým hospodářským úspěchům EU zaostává za Spojenými státy, Británií a Čínou ve většině klíčových ukazatelů, jako je přístup ke kapitálu, globální propojení a likvidita trhu," varuje organizace, která zastupuje velké banky, makléře, právní firmy a investory. Kapitálové trhy EU podle ní zůstávají roztříštěné, což podkopává hospodářskou konkurenceschopnost Evropy.



V EU ročně chybí přibližně 800 miliard eur (20,2 bilionu Kč), které jsou zapotřebí pro posílení digitalizace, infrastruktury a udržitelnosti. Bez soukromých peněz zprostředkovaných kapitálovými trhy se takové finančně náročné projekty nedají pouze z veřejných rozpočtů zrealizovat, stojí v analýze.



Generální ředitel AFME Adam Farkas vyzval k reformám. "Pouze integrovaný a efektivnější kapitálový trh může financovat iniciativy, které jsou tak důležité pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky," řekl.



Brusel již několik let pracuje na odstraňování byrokratických překážek mezi zeměmi EU, aby mohla vzniknout unie kapitálových trhů. Nyní se šéfové vlád a států vyslovily pro urychlení projektu, připomíná DPA.



Unie chce, aby na místních finančních trzích investovalo více drobných investorů, aby bylo k dispozici více kapitálu pro ekologický a digitální přechod. Více příležitostí k získávání peněz by získaly i evropské podniky.



AFME varuje, že země západní Evropy jako Lucembursko a Nizozemsko mají lepší přístup k financím, zatímco východoevropské země zaostávají. EU je sice lídrem v udržitelném financování, jako jsou zelené dluhopisy, ale tato oblast v poslední době roste jen pomalu. A soukromé investice do finančních start-upů jsou ve srovnání s USA a Británií nízké.