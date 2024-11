Elson: Pokud bude Musk pracovat pro vládu, měl by odejít z Tesly

Elon Musk by měl stát v čele nového úřadu, jehož cílem bude zvýšit efektivitu amerického vládního sektoru. Ředitel Weinberg Center for Corporate Governance Charles Elson k tomu na Yahoo Finance uvedl, že nejde o nějakou podružnou poradenskou roli, ale významnou funkci, která přinese hodně práce. Otázkou pak je, jak bude Muskova nová aktivita zapadat do jeho současné práce.



Podle experta není jasná, jak by Musk mohl vést Teslu, Space X a Twitter a zároveň působit v uvedené vládní funkci. Takové pokusy by mohly dopadnout tak, že bude aktivní na hodně místech, ale pořádnou práci neodvede nikde. Jeho pozice v firmách jsou přitom velmi dobře placené a „svůj čas by tak měl trávit zde“. Elson se tak domnívá, že Musk by měl bu´d odmítnout novou funkci ve vládě, nebo by měl odstoupit z vedení Tesly. Podle jeho odhadu ale nedojde ani k jednomu.



Kombinovat politiku a podnikání je „vysoce neobvyklé“. Expert také nesouhlasí s názory, podle kterých by odchod Muska z vedení jeho firem vedl k jejich rozpadu. Zdravá naopak nemusí být situace, kdy se celá firma točí kolem jednoho člověka. K tomu Elson uvedl, že řada lidí z podnikatelského sektoru působila v nějaké roli vládního poradce, nicméně v případě šéfa Tesly jde o něco jiného. Jde „o práci na plný úvazek, či dokonce o práci na 120 % s ohledem na to, jaký je cíl“. A právě proto je taková práce neslučitelná s pozicí ve vedení Tesly a dalších firem.



Vedle časové náročnosti je podle experta relevantní i téma konfliktu zájmů. Pozice ve vládě totiž nemusí být slučitelná s pozicí ve společnostech, které pro vládu pracují. I proto v minulosti docházelo k tomu, že pokud lidé z podnikatelského sektoru začali pracovat pro vládu, ze svých firem odešli. A jak bylo uvedeno, podle Elsona by takový krok v případě Tesly společnosti neuškodil. U Muska pak bude konkrétně záviset na tom, jaká bude náplně jeho práce. Na jednu stranu může být čistě poradenské povahy, na stranu druhou může mít i schvalovací pravomoce. Každopádně podle experta Musk ze svých firem rozhodně neodejde.



Na závěr expert zdůraznil roli představenstva společností, které by mělo být složeno z nezávislých lidí, kteří pro firmu pracují. V případě Tesly se role představenstva ukazuje třeba ve sporu o odměny Elona Muska. I zde je přitom otázkou, zda by tyto odměny měly být zachovány i poté, co Musk začne pracovat pro vládu.



Zdroj: Yahoo Finance