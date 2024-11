Eurostat: Inflace v eurozóně, Evropské unii i Česku v říjnu vzrostla

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v říjnu zrychlil na 2,3 procenta ze zářijových 2,1 procenta. Dnes to oznámil statistický úřad Eurostat. V Česku se inflace minulý měsíc zvýšila na tři procenta ze zářijových 2,8 procenta.



Eurostat rovněž potvrdil svůj rychlý odhad z konce minulého měsíce, podle nějž meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v říjnu zrychlilo na dvě procenta ze zářijových 1,7 procenta.



Před rokem v říjnu spotřebitelská inflace v EU činila 3,6 procenta, v Česku potom 9,5 procenta.



Nejnižší meziroční míru inflace letos v říjnu statistici zaznamenali ve Slovinsku, a to nula procent. Následovaly Litva a Irsko, kde spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly meziročně o 0,1 procenta.



Naopak s nejvyšší mírou inflace se potýkají v Rumunsku, kde ceny rostly meziročně o pět procent. Následují Belgie a Estonsko s meziroční mírou inflace 4,5 procenta v obou případech.



K meziroční inflaci v eurozóně v říjnu nejvíce přispěly služby, jejichž příspěvek činil 1,77 procentního bodu. Následuje kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,56 procentního bodu a neenergetické průmyslové zboží s příspěvkem 0,13 bodu. Energie naopak růst cen mírnily, když byl jejich příspěvek záporný, a to minus 0,45 procentního bodu.



Inflace v eurozóně je nyní stále v souladu s dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu ale zvyšování úroků přerušila.



Od té doby držela základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, až letos v červnu v reakci na zpomalování inflace zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst.