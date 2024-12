Klesnou v příštím roce vysoké valuace amerických akcií?

Valuace amerických trhů dosahují podle Yahoo Finance 60% prémie k valuacím zbytku světa. Stratég společnosti Bernstein Private Wealth Management Matthew Palazzolo se přitom domnívá, že v příštím roce není na dohledu nějaký katalyzátor, který by spustil valuační korekci. Jinak řečeno, normalizaci amerických valuací směrem ke světovým trhům nečeká.



Hlavním důvodem pokračující valuační prémie by podle experta měly být silné základy americké ekonomiky, jejíž růst by se měl držet nadále na slušných úrovních. Přispívat by k tomu měla spotřeba domácností a větší zpomalení by podle stratéga přicházelo v úvahu spíše kvůli nějakému externímu šoku. Pokud by se začala zviditelňovat podobná rizika, mohly by valuace začít klesat blíž k historickém průměrům, ale zatím taková situace na obzoru není.



Na investiční rovině stratég doporučuje americké akcie, ale zmíněný valuační diskont zahraničních trhů znamená, že by investoři neměli zapomínat ani na ně. „Jsme velmi diverzifikovaní, na úrovni sektorů, kapitalizace i geografického složení trhů.“ Kvalitní dluhopisy také nabízí zajímavý výnos. K akciím dodal, že na trzích se objevují korekce převyšující i 10 %, ale s předpokladem stagnujících valuací budou trh táhnout nahoru zisky obchodovaných firem.



Mike Wilson z k příštímu roku na Bloombergu uvedl, že zajímavé jsou finanční tituly, opak platí o sektorech spojených se spotřebou. V prvním případě by měla pomáhat očekávaná deregulace, ke spotřebním sektorům stratég uvedl, že spotřebitele z trhů vytlačuje vládní sektor. Nová vláda by to chtěla změnit, ale zatím je dobré čekat, zda skutečně přijdou významnější změny. K posunu směrem k menšímu vládnímu sektoru přitom určitě nedojde během pár měsíců.



Vysoké sazby také doléhají na zboží dlouhodobé spotřeby, podle Wilsona se přitom nedá čekat, že by rychle klesly. Příčinou může být politika nové vlády, která může vést k vyšším inflačním tlakům, tudíž brzdit posun směrem k nižším sazbám. Stratég také míní, že Musk má slušnou šanci na určité zefektivnění vládního sektoru a „dluhopisové trhy do určité míry reagují pozitivně“ na prospekt nižších vládních deficitů. Nelze ale čekat, že k takovému cíli povede rychlá cesta.



Graf ukazuje zisky očekávané konsenzem a . Očekávání banky byla konsenzu vzdálenější, nyní se mu více přibližují:







Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg, X