Goldman Sachs: Potenciál AI je reálný, prostředí akciím přeje, v Evropě došlo k velkému obratu

Peter Oppenheimer z na Bloombergu uvedl, že akcie si obvykle v prostředí podobnému tomu současnému vedou dobře. To znamená, že jim prospívá hladké přistání ekonomiky kombinované s klesajícími sazbami. Nicméně tu je jedna podstatná věc: V současném cyklu si už při nástupu do tohoto prostředí akcie vedly nadprůměrně dobře a to by se podle experta mohlo projevovat na budoucí návratnosti trhu.



Oppenheimer stále čeká pozitivní návratnost, ale není podle něj pravděpodobné, že by trh nějak výrazně překvapil. Důležitá podle něj bude diverzifikace. Příběh kolem umělé inteligence „je reálný“, tato technologie může skutečně zvedat produktivitu. Velké technologické firmy do ní přitom investují vysoké částky, tempo růstu těchto firem ale bude postupně relativně ke zbytku trhu klesat. K tomu se dá uvažovat o tom, že pokud by AI měla být skutečně tak revoluční, jak optimisté věří, bude se to projevovat i na ziskovosti firem mimo technologický sektor, což je další argument pro větší diverzifikaci mimo velké technologie.



Na Bloombergu se diskutovalo i o monetární politice. Včetně toho, že dříve mohla americká centrální banka vnímat vyšší růst akciového trhu jako negativum, protože takový vývoj mohl podporovat inflační tlaky. Podle Oppenheimera se ale situace změnila, protože tyto tlaky jsou na ústupu, centrální banky už snižují sazby a mají pro to dobrý důvod. Tento vývoj sám o sobě podporuje celý akciový trh a více by z něj mohly těžit zadluženější firmy. Ty totiž více pocítí pokles sazeb, protože se sníží negativní tlaky na jejich ziskovost a finanční situaci.



Odráží trh nyní „všechno dobré, co by mohla přinést politika nové americké vlády s tím, že to negativní ignoruje?“ Oppenheimer míní, že nová cla by se dotkla zejména asijských zemí a Evropy, bude ovšem záležet na konkrétním plánu vlády. V USA by cla měla dopad na inflaci s tím, že by se snížilo tempo jejího poklesu. K tomu expert dodal, že některé evropské společnosti jsou svou povahou globální a mohou velkou část tržeb generovat i v USA. Přesto se obecně obchodují za nižší valuační násobky a to může být důvod pro větší geografickou diverzifikaci investic také směrem k Evropě. Jednotlivé evropské trhy se přitom rovněž výrazně liší, například ten španělský si letos připisuje mimořádně vysokou návratnost.



V Evropě podle experta dokonce dochází k velkému obratu od doby dluhové krize. Tehdy si totiž vedlo dobře jádro eurozóny a daleko za ním zaostávala její periferie. Nyní se situace posunula opačným směrem. „Minimálně v relativním vyjádření si jih vede skutečně hodně dobře. Jádro a sever jsou obecně mnohem slabší.“ „Politická paralýza“ ve Francii a Německu přitom v těchto zemích nyní limituje možnost posunu dopředu. Na druhou stranu by ale investoři podle experta neměli přehánět důraz na to, jaké jsou domácí ekonomické podmínky, protože trhy v jednotlivých zemích s nimi nemusí vykazovat silnou korelaci. Americké trhy si přitom podle experta budou dál vést lépe než ty evropské.



Zdroj: Bloomberg