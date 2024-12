Valuace SpaceX raketově roste, Macron se chce vyhnout parlamentním volbám před rokem 2027. Evropské futures před americkou inflací v červeném

Dnes nás ve 14:30 čekají klíčové údaje o americké inflaci za listopad, která předurčí další kroky Fedu. Evropské futures v červeném, konkrétně: DAX -0,2 %, CAC -0,2 %, FTSE 100 -0,4 %.

Asijské akcie ustoupily, protože obchodníci čekají na klíčové údaje o inflaci v USA, které napoví, zda Federální rezervní systém příští týden sníží nebo ponechá úrokové sazby. Dolar se po třídenním růstu ustálil. Akcie v Hongkongu a pevninské Číně klesly, protože ve středu začíná v Pekingu výroční ekonomické zasedání. Klesly také akcie na Tchaj-wanu a v Austrálii. Jihokorejské akcie již druhou seanci rostly a pokračovaly tak v oživení po krátkodobém válečném stavu z minulého týdne, který zemi uvrhl do politických zmatků.

Index síly dolaru agentury Bloomberg byl před zveřejněním údajů o americkém indexu spotřebitelských cen stabilní. Futures na index S&P 500 se příliš nezměnily, zatímco evropské futures klesly.

Americký index spotřebitelských cen, který se očekává později ve středu, nabídne představitelům Fedu další pohled na inflaci před jejich příštím zasedáním. Swapové obchody předpokládají zhruba 85% šanci na snížení sazeb o čtvrt procentního bodu v tomto měsíci. Mezitím se očekává, že dvoudenní čínská konference o centrální ekonomické práci vytyčí politiky na příští rok, přičemž obchodníci se povzbudili stimulačními signály od nejvyšších představitelů.



Podle interního e-mailu, který viděla agentura Bloomberg, se společnost SpaceX a její investoři dohodli na koupi akcií v hodnotě až 1,25 miliardy dolarů, čímž výrobce raket a satelitů Elona Muska dosáhl hodnoty přibližně 350 miliard dolarů.

Cena za akcii ve výši 185 dolarů je podstatně vyšší než 112 dolarů stanovená v předchozím ocenění před necelými třemi měsíci, uvádí se v e-mailu, který byl samostatně potvrzen lidmi obeznámenými se záležitostí. SpaceX sama nabízí ke koupi kmenové akcie v hodnotě až 500 milionů dolarů, uvádí se v něm.

Společnost, formálně známá jako Space Exploration Technologies Corp., na žádost o komentář bezprostředně nereagovala.

Ohromující ocenění, které potvrzuje zprávu agentury Bloomberg z minulého týdne, upevňuje postavení SpaceX jako nejhodnotnějšího soukromého startupu na světě, jehož tržní kapitalizace konkuruje některým největším veřejným společnostem. Odráží povolební zisky v celém obchodním impériu miliardáře a jeho generálního ředitele.



Společnost Inditex SA uvedla, že její klíčová sezóna svátečních nákupů začala dobře, protože v posledních týdnech rostou tržby, protože lidé si dělají zásoby dárků a oblečení na vycházky.

Maloobchodní řetězec se sídlem ve španělském Arteixu uvedl, že tržby bez zahrnutí měnových výkyvů vzrostly za pět týdnů do 9. prosince o 9 %.

A to i přes obavy, že bouře ve Španělsku a prezidentské volby v USA omezí spotřebitelské výdaje na těchto klíčových trzích.

Vlastník značek Zara a Pull & Bear vyniká mezi evropskými maloobchodními prodejci oděvů, i když se jeho konkurenti potýkají s nezvykle teplým počasím a slabou poptávkou na klíčových trzích. Přesto zisk před úroky a zdaněním za třetí čtvrtletí jen těsně zaostal za odhady analytiků a činil 2,13 miliardy eur (2,24 miliardy Kč).



Francouzský prezident Emmanuel Macron se snaží vymanit z područí vůdkyně Národního sdružení Marine Le Penové a sestavit umírněnou koalici, která by vydržela až do roku 2027.

Podle představitele blízkého prezidentovi bude Macron usilovat o to, aby se vyhnul novým parlamentním volbám po dobu delší než dva roky, kdy mu končí mandát. To by odporovalo většině očekávání, že se nové hlasování uskuteční již v červenci, aby se Francie dostala z politické slepé uličky.

Současný chaos sahá až do června, kdy Macron vyhlásil mimořádné parlamentní volby po katastrofálním evropském hlasování. Toto rozhodnutí se zvrtlo a vedlo k rozdělení Národního shromáždění na tři nesmiřitelné bloky - levicovou alianci, menší střed podporující Macrona a rozšířenou nacionalistickou skupinu vedenou Le Penovou.

Předchozí vláda vedená premiérem Michelem Barnierem byla minulý týden svržena, když se Národní shromáždění připojilo k levicové koalici a schválilo návrh na vyslovení nedůvěry.

Francouzský prezident se bude snažit jmenovat nového premiéra do 48 hodin, uvedl úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.