Investoři mají v oblibě řecké akcie, příští rok mohou být ještě atraktivnější

Investoři mají znovu v oblibě řecké akcie, hlavní index burzy v Aténách od začátku roku vykazuje růst přibližně o 13 procent. Část obchodníků se domnívá, že burza v příštím roce získá status rozvinutého trhu, což by její atraktivitu mohlo ještě zvýšit. Řecká ekonomika si také letos vede lépe než ekonomiky jiných zemí eurozóny. Na burze je zájem například o akcie řeckých bank, uvedla dnes agentura Reuters.



Hlavní index aténské burzy ASE tak navazuje na vysoké zhodnocení z loňského roku, kdy zpevnil téměř o 40 procent. Vede si přitom lépe než jiné evropské burzy, například panevropský index STOXX Europe 600 má letos k dobru méně než osm procent. Akciový fond Amundi zaměřený na řecké akcie v listopadu získal od investorů v čistém vyjádření 2,9 milionu dolarů (69 milionů Kč), což je podle záznamů společnosti Morningstar nejvíce za poslední rok.



"(Řecká) ekonomika vykazuje v porovnání s průměrem eurozóny rychlý růst a z hlediska potenciálního růstu zisků je to pro řecké firmy významné," uvedl ekonom Wim-Hein Pals, který ve společnosti Robeco vede tým analytiků zaměřených na akciové trhy rozvíjejících se ekonomik.



Řecko se stále zotavuje z dluhové krize, která začala v roce 2009 a kvůli které hrozilo, že země bude muset opustit eurozónu. V ní ji udržela jen masivní finanční podpora, kterou byly nuceny zorganizovat ostatní státy eurozóny, aby rozpadu bloku zabránily.



S postupným zlepšováním finanční situace Řecka vládě v Aténách klesly i náklady na úvěry, které se dostaly pod úroveň nákladů srovnatelných státních dluhopisů v Itálii a ve Francii. Tyto dvě země patří k nejzadluženějším v Evropské unii. Řecké banky, které za krize dostaly finanční injekci, aby přežily, jsou nyní opět zprivatizovány.



Řecké akcie podle analytiků zřejmě čeká další růst. Stále se totiž prodávají se slevou vůči indexu STOXX Europe 600, mají ale vyšší dividendové výnosy ve srovnání s širším evropským trhem. To jsou faktory, které by podle expertů mohly přilákat více investorů.