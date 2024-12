Americký Kongres opět na poslední chvíli dojednává krátkodobé financování vlády

Americký Kongres připravuje další krátkodobý rozpočet ve snaze odvrátit omezení chodu federálních agentur, kterým by bez nové dohody vypršelo financování s koncem pracovního týdne. Podle zákulisních informací agentury Reuters a dalších médií se vedení Sněmovny reprezentantů chystá představit návrh o prodloužení stávajícího rozpočtu na další skoro tři měsíce. Pro odvrácení vládního "shutdownu" musí opatření odsouhlasit také Senát a prezident Joe Biden.



Člen republikánského vedení sněmovny Steve Scalise dnes ráno řekl, že příslušný návrh bude publikován do několika hodin. Republikáni nicméně zveřejnění textu avizovali už o víkendu a vývoj zůstával nejasný. Pokud by se dnes jednání mezi republikány a Demokratickou stranou skutečně uzavřela, stále by to ponechávalo dostatek času na přijetí návrhu do noci z pátku na sobotu, kdy vládě vyprší financování vyčleněné Kongresem.



Přijímání rozpočtových opatření na poslední chvíli není v posledních letech ve Spojených státech ničím výjimečným. K opakujícímu se scénáři přispívá skutečnost, že zatímco ve sněmovně mají od ledna 2023 těsnou většinu republikáni, Senát kontrolují demokraté. Dvě strany jsou tak nuceny ke kompromisním řešením, která se zatím dařilo včas nacházet.



Na konci minulého fiskálního roku loni v září se zákonodárci nedohodli na řádném rozpočtu a místo toho s drobnými přídavky prodloužili platnost toho předchozího do 20. prosince. Pokud Kongres nyní přijme další krátkodobé opatření, budou moci republikáni po Novém roce vytvořit vlastní rozpočet. V listopadových volbách si totiž zajistili většinu v Senátu, zatímco udrželi těsnou převahu ve sněmovně a jejich lídr Donald Trump byl podruhé zvolen do Bílého domu.



Média s odvoláním na své zdroje uvádí, že připravovaný návrh by uvolnil peníze na provoz vlády do 14. března. Jde při tom o typ opatření, který zachovává financování vládních složek na dosavadní úrovni. Vyjednavači k němu ale podle všeho připojili také některé další body včetně mimořádných výdajů spojených s živelými pohromami nebo podporami pro zemědělce.