Světová ekonomika v roce 2025 – Trump míchá kartami

Ještě před vítězstvím Donalda Trumpa v amerických volbách už byla světová ekonomika pod tlakem zpomalující Evropy, pokračující války na Ukrajině a stagnující čínské ekonomiky. Na druhou stranu existovala naděje, že když centrální banky dostanou inflaci plně pod kontrolu, nižší úrokové sazby podpoří v roce 2025 celou světovou ekonomiku. Trumpovo vítězství však těmto nadějím ubírá na síle, a to hned z několika důvodů. Ve své nové analýze zaměřené na dopady politiky nové americké vlády na domácí i světovou ekonomiku to píše francouzský Natixis.



Podle ekonomů banky se nyní objevuje nejistota ohledně americké hospodářské politiky. Souvisí s ní mimo jiné Trumpova agresivní rétorika vůči Číně. A na domácí půdě se točí kolem tří hlavních oblastí. První jsou masové deportace nelegálních přistěhovalců, které by dolehly na nabídku pracovní síly v USA s negativními důsledky pro růst a inflaci. Druhou je snížení korporátních daní, které by mělo přilákat více kapitálu do USA, ale také zvýšit již tak vysoké rozpočtové deficity a vládní dluhy.



Třetí oblast nejistoty, která je asi nejdůležitější pro celou globální ekonomiku, je plánované zvyšování cel. Vzhledem k inflační povaze všech těchto opatření se pak podle Natixisu zdá jasné, že Fed „bude muset zůstat velmi pozorný směrem k možnému nárůstu inflace“. K tomu Natixis dodává, že riziko opětovně sílících inflačních tlaků se v Evropě vzhledem k její ekonomické situaci téměř nevyskytuje. Evropská ekonomika totiž prochází útlumem, který inflační rizika ve srovnání se Spojenými státy snižuje.



Celkově tedy situace ukazuje na slabší euro v příštím roce, protože Evropská centrální banka bude mít větší prostor pokračovat ve snižování sazeb. Jinými slovy, „sen o rychlé normalizaci měnové politiky v USA, slábnoucím dolaru a celkovém zlepšení globálních finančních podmínek se zdá stále nepravděpodobnější.“ K tomu Natixis dodává, že „tento Trumpem vyvolaný posun v očekáváních na rovině celé globální ekonomiky je obzvláště znepokojivý pro mnoho rozvíjejících se ekonomik s velkými potřebami externího financování“.



Pro Evropu by bylo slabší euro dobrou zprávou, zejména vzhledem k ekonomické situaci ve Francii a Německu. A kvůli pozitivnímu dopadu, který by to mělo na vnější konkurenceschopnost celé eurozóny. „Zejména proto, že Trumpova cla se pravděpodobně zaměří také na Evropskou unii, i když zatím je nejisté, do jaké míry.“ Trumpova první prohlášení od jeho volebního vítězství byla cílena zejména na sousední Mexiko a Kanadu. Ale podle Natixisu by měla být „vnímána i jako varování pro EU, že spojenci a přátelé nebudou imunní vůči Trumpovu útoku přes cla.“



Zdroj: Natixis

https://www.research.natixis.com/Site/en/economics/latest-publications/publication/LkG6756o1QjSFvTZLeStHg%3D%3D