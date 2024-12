Evropa zvyšuje efektivitu ve spotřebě energií. Je 27 % pod 'ambiciózním cílem'

Natixis poukazuje na to, že efektivita ve využívání primárních energií v EU od roku 2012 do roku 2022 vykazuje průměrný roční růst 1,8 %. Měřená je přitom poměrem HDP ke konečné spotřebě energie. Tento trend podle banky odráží výrazná zlepšení v efektivním využívání energie. Ovšem „navzdory těmto zlepšením se pokrok EU směrem k ambicióznímu cíli spotřeby energie pro rok 2030 zdá být v této fázi nedostatečný“.



Natixis také poukazuje na vysokou míru závislosti na dovozu energií v zemích, jako je Itálie a Španělsko. Pozorovat lze zároveň „pozitivní posun směrem k udržitelnějším zdrojům a obnovitelné energii, zejména ve Španělsku.“ Stále však existuje potřeba dalších investic do této oblasti tak, aby byl plně využit potenciál zelených energií. V prvním grafu Natixis ukazuje vývoj zmíněného poměru HDP ke konečné spotřebě energií. V uvedeném období přitom produkt rostl v průměru o 1,5 %, zatímco spotřeba energií klesala o 0,3 %:





Druhý graf ukazuje vývoj spotřeby primárních energií podle jejich typu v Německu. Tedy v zemi, kde došlo k výrazné změně struktury této spotřeby. Nejvýrazněji klesla výroba a spotřeba elektrické energie z jádra, opak platí o spotřebě zemního plynu. Jádro je konkrétně níž o 93 %, plyn o 7 % a uhlí o 45 %. Ve Francii, která také intenzivně využívala a využívá jadernou energii, její spotřeba v uvedeném období klesla asi o 13 %.





Itálie měla nejvyšší míru závislosti na dovozech, protože ty pokrývají 79 % její spotřeby (data z roku 2022). Za Itálií následuje Španělsko se 74% poměrem a Německo s 69 %. Naproti tomu Francie měla pouze 5% míru závislosti. V roce 2022 přitom dosáhla spotřeba primárních energií v EU 1 259 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe, jednotka energie odpovídající energii uvolněné spálením jedné tuny ropy). Německo bylo největším spotřebitelem energie s 21% podílem na celku, následuje Francie s 16 %, Itálie s 11 % a Španělsko s 9 %.



Natixis k uvedenému dodává, že ve srovnání s rokem 2012 se spotřeba primárních energií v EU do roku 2022 snížila o 10 %. Cíl do roku 2030 je přitom na 992,5 Mtoe. V roce 2022 byla tedy úroveň spotřeby stále o 27 % nad tímto cílem.



Zdroj: Natixis