Sněmovní republikáni zatím nejsou jednotní ohledně Trumpova zákona o výdajích

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se pomalu přibližují k hlasování o návrhu zákona prezidenta Donalda Trumpa o daních a výdajích, jehož schválení si šéf Bílého domu přeje do 4. července, kdy Spojené státy slaví Den nezávislosti. Několik fiskálně konzervativnějších republikánů ve Sněmovně reprezentantů však k návrhu oficiálně známému jako "velký, krásný zákon" zůstává skeptických.



Návrh zákona v úterý těsně prošel v Senátu, horní komoře amerického Kongresu. Po více než 24 hodin trvající rozpravě republikány ovládaný Senát hlasoval v poměru 50 ku 50. O schválení návrhu svým hlasem nakonec rozhodl viceprezident J.D. Vance.



Procedurální hlasování ve Sněmovně reprezentantů, které začalo pozdě ve středu večer (v noci na dnešek SELČ) bylo prodlouženo až do rána východoamerického času (odpoledne SELČ), protože několik republikánů odmítlo hlasovat, poznamenala agentura AP. Na plénu debata pokračuje, ačkoliv je ve Washingtonu noc. Vzhledem k tomu, že mají republikáni ve sněmovně těsnou většinu, je výsledek nejistý, napsala AP.



"Prokoušeme se tím a dokončíme to," poznamenal republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který kvůli hlasování svolal zákonodárce do Washingtonu.



Trump mezitím na své sociální síti dal najevo, že ho čekání na schválení návrhu nebaví. "Na co republikáni čekají? Co se snažíte dokázat?," napsal.



Sněmovna reprezentantů schválila v květnu dřívější verzi návrhu zákona, ale rozhodující v tom byl jediný hlas - pro návrh hlasovalo 215 zákonodárců, zatímco proti jich bylo 214. Tento návrh, nyní doplněný novými pozměňovacími návrhy, s nimiž někteří republikáni nesouhlasí, teď musí být sladěn s verzí schválenou Senátem. Obě komory ovládají Trumpovi republikáni, ale ve straně není shoda ohledně klíčových části návrhu.



Návrh obsahuje klíčové priority Trumpovy administrativy, jako je prodloužení daňových škrtů z roku 2017, nové daňové úlevy, zvýšení výdajů na armádu a zabezpečení hranic. Jeho součástí je ale také zredukování programů potravinové pomoci a zdravotního pojištění Medicaid.



Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) odhaduje, že verze zákona, kterou v úterý schválil Senát, by mohla v příštích deseti letech zvýšit státní dluh o 3,3 bilionu dolarů. Dřívější návrh těsně schválený Sněmovnou reprezentantů by naproti tomu podle CBO navýšil dluh o 2,8 bilionu dolarů. To rozhněvalo některé fiskální konzervativní republikány, kteří pohrozili, že návrh neschválí. Ve Sněmovně však republikáni nemohou přijít o více než tři hlasy, aby návrh prošel. Server The Hill dříve napsal, že šest republikánů plánuje návrh nepodpořit kvůli škrtům ve zdravotním pojištění.