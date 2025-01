Deepwater: Nepříjemná realita u technologických akcií

Gene Munster z Deepwater Asset Management se domnívá, že současná volatilita na amerických akciových trzích ukazuje, „jak nervózní jsou.“ Podle investora dokonce „mohou hledat důvody pro korekci“. Reagují tak citlivě na nové informace včetně těch týkajících se dalšího vývoje sazeb. U technologických firem ale žádné významné nové informace nepřicházejí a budou jimi až další výsledky tohoto sektoru zveřejněné v lednu. A také nová inflační čísla.



Munster se domnívá, že u technologických akcií je potřeba smířit se s „nepříjemnou realitou“. Tu představují vysoké valuace, které ale odrážejí to, že sektor se stále nachází na samém počátku několikaletého býčího cyklu. To ovšem neznamená, že by se trh vyhnul korekcím. Investor v této souvislosti připomněl, že mezi lety 1995 – 2000 přišla řada korekcí i přesto, že celkově vládl býčí trh. A Munster konkrétně predikuje, že v roce 2025 se dostaví dvě korekce ve výši kolem 10 %.



Investor míní, že i na trhu s celkově vysokými valuacemi existují příležitosti k nákupu. Jmenoval v této souvislosti , který podle něj bude hravě schopen dosáhnout na očekávání týkající se prodeje iPhonů. Za atraktivní považuje i akcie společnosti , které se podle něj obchodují pouze za desetinásobek očekávaných zisků. „Když se na to podívám, vypadá to jako chyba v excelovské tabulce.“



Deepwater podle svého zástupce hledá firmy, které výrazně mění svůj chod a situaci v celém odvětví. A zároveň firma sleduje i fundament a valuace. Tento přístup ukazuje, že zajímavý je také , kde podle experta není stále plně doceněno, jaký pokrok udělala firma s . Tedy s jeho chatbotem založeným na umělé inteligenci. „Google ještě není úplně mimo nebezpečí, ale kráčí dobrým směrem,“ dodal investor.



O Alphabetu hovořil na CNBC i Jeremy Bryan z Gradient Investments. Podle něj firma může dosáhnout velmi dobrého růstu, ale obchoduje se s valuacemi na úrovni celého trhu. Ty totiž táhnou dolů spekulace kolem regulace, ale podle investora jde o zajímavou akcii, protože je „relativně levná“. Přispívá k tomu i Youtube a v této souvislosti Bryna uvedl, že pokud by Alphabet byl teoreticky rozdělený, může se ukázat, že součet hodnot jeho částí je vyšší než jeho současná kapitalizace.



Následující graf ukazuje, jak moc k celkové návratnosti amerických akcií přispívá deset největších. Jejich význam začal výrazně růst po roce 2020, v roce 2024 generovaly více než 50 % celkové návratnosti:







Zdroj: CNBC