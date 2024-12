Víkendář: Fed by se měl posunout od „inženýrských“ modelů k finančním, trhy by pak samy přispívaly k dosahování cílů monetární politiky

Ekonom Scott Sumner vidí jen omezený potenciál tradičních ekonomických modelů pro nastavení monetární politiky (viz včerejší víkendář). Nazývá je modely inženýrskými, které by podle něj měly být nahrazeny modely finančními. Co tím konkrétně míní?



„Lars Svensson tvrdil, že centrální banky by měly cílit prognózu. To znamená, že by měly nastavit svou politiku tak, aby směřovala k predikovanému výsledku. Pokud má banka inflační cíl na 2 %, měla by nastavit svou politiku tak, aby její vlastní modely s touto politikou predikovaly změnu inflace na 2 %.“ Sumner podle svých slov také preferuje „cílení předpovědí“. Ale místo inflace je podle něj lepší cílování cenové hladiny, nebo ještě lépe cílování úrovně nominálního produktu NGDP.



„V tomto příspěvku udělám kompromis s tradičními makroekonomy tím, že zvážím hybridní model, takže můj návrh nebude vypadat tak neortodoxně… Jay Powell by měl vytvořit dvě divize v rámci Fedu, každou s 50 ekonomy. Jedna divize by měla za úkol přijít s nejlepším možným modelem tradičního inženýrského stylu pro předpovídání inflace. Předpokládám, že Fed už tento druh modelu vlastně má. Druhá divize by měla za úkol přijít s nejlepším možným modelem pro predikci inflace, a to finančního typu. Tento model by zahrnoval proměnné, jako jsou spready TIPS, ale byly by vzaty v úvahu i další, jako jsou odhady rizikových prémií.“



Na rozdíl od modelu inženýrského typu, který je založen na makroindikátorech, které jsou zveřejňovány pouze měsíčně nebo čtvrtletně, nabízí model finančního typu inflační prognózy, které se mění doslova z minuty na minutu. Prognóza finančního typu je tak proměnnou, která se mění v reálném čase. Chová se tedy jako cena nějakého aktiva. A to je podle ekonoma klíčem k nastavení celé monetární politiky.



Fed by totiž používal model, jehož vstupy představují v menší míře aktuální tržní data. Tento model by byl navíc úplně veřejný a ve výsledku by pak trhy prováděly „stabilizující spekulaci“. Věděly by totiž přesně, jak „uvažuje“ Fed a jaký je jeho cíl a ony samy by pak svým chováním přispívaly k dosažení tohoto cíle. Podle Sumnera by to byl podobný systém jako singapurské cílení měnového kurzu, ovšem s cílením inflace.



K tomu ekonom dodává, že na nový systém by bylo třeba si zvyknout. A ani finanční trhy nefungují dokonale a nemusí vývoj vždy dobře odhadovat. Připomínkou tohoto faktu je koneckonců i vysoká inflace předchozích let, jejíž nástup podle ekonoma podcenily i trhy. Nicméně popsaný model chování Fedu se zdá být Sumnerovi stále tím nejlepším, co je k dispozici.



Zdroj: The Money Illusion





