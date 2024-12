Rozbřesk: Ustojí česká ekonomika v příštím roce “nevyrovnanou” kondici?

Česká ekonomika vstupuje do nového roku s očekáváním rychlejšího růstu, ovšem v značně nevyrovnané kondici. To ostatně potvrdila i poslední letošní čísla - konjunkturální šetření Českého statistického úřadu. Obrázek posledních několika měsíců je jednoznačný. Na jedné straně máme segment služeb, který těží z obnoveného růstu reálných mezd i útrat domácností. Na druhé straně zaostávající průmysl, který má problém s utlumenou domácí a investiční poptávkou (globální cyklický útlum v segmentech jako strojírenství) a se strukturálním zaostáváním Evropy (v Česku zejména případ energeticky náročných odvětví).

Naše naděje směrem k roku 2025 jsou následující - pokračující růst reálné mzdy bude dál živit útraty českých domácností (zejména v segmentech služeb) a k tomu se přidá v druhé polovině roku 2025 i růst průmyslové výroby. Proč by měl? Nižší domácí i zahraniční úrokové sazby v kombinaci s rychlejším čerpáním evropských fondů by měly vést k cyklickému restartu poptávky po českém průmyslovém zboží (zejména v odvětvích jako strojírenství). Současně sázíme na to, že strukturální zaostávání evropského průmyslu (zejména německého) nebude mít v klíčových českých odvětvích v čele s automotive tak výrazný dopad.

Hlavní obava směrem k roku 2025 jde logicky opačným směrem. Pokud bude cyklické oživení zahraniční investiční poptávky pomalejší a strukturální problémy německého automotivu se naplno odrazí i v Česku, může mít domácí ekonomika v příštím roce problém. Delší kontrakce průmyslu by se mohla navíc odrazit i na výraznějším ochlazení pracovního trhu a nižších útratách českých domácností. Varovný prst ostatně zvedl i poslední výsledek spotřebitelského průzkumu ČSÚ. Domácnosti sice dál hodnotí příznivě stávající finanční situaci, narůstá však podíl domácností obávajících se v následujících 12 měsících nárůstu nezaměstnanosti. A souběžně s tím bohužel také klesá podíl domácností ochotných realizovat v následujícím roce výraznější nákupy.

*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna končí letošní rok obchodováním v úzkém pásmu 25,10-25,20 EUR/CZK. Na korunovém trhu je tradičně nižší likvidita a na programu nejsou ani domácí makro data.



Eurodolar

Ani velmi vysoké výnosy amerických dluhopisů již nedokázaly dolaru po Vánocích nějak zásadně prospět. Eurodolar se tudíž prozatím obchoduje na úrovních, kterých bylo dosaženo již před Vánoci - tj. po posledním zasedání Fedu.

V předsilvestrovském období čeká na trh jen několik makro-čísel druhé kategorie, takže seriózní obchodování zřejmě začne až po Novém roce (kdy na trh dorazí důležitější data jako např. index ISM).



Akcie

Během pátečního dne nic nenaznačovalo tomu, že by nás mohl čekat strmý propad, když futures na hlavní indexy naznačovaly mírný pokles do 0,5 %. Hlavní akciové indexy ihned po otevření trhů rychle ztrácely půdu pod nohama a index Nasdaq v jednu chvíli propadal o více než 2 %. Prudký výběr zisků jsme zaznamenaly především v technologickém sektoru, který si letos připsal nejvyšší zisky. Akcie Tesla, které od zvolení Trumpa přidaly 34 %, v pátek odevzdaly 5 %. Akcie Tesla se spolu s akciemi Super Micro Computer a Palantir staly nejslabšími tituly v rámci indexu S&P 500. Mírnější ztráty do 2 % jsme pak viděli u většiny velkých technologických titulů.