Photon Energy postaví v JAR solárně-hydroenergetickou elektrárnu za miliardy Kč

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy chystá v Jihoafrické republice výstavbu solárně-hydroenergetické elektrárny s kapacitou 250 megawattů (MW). Začít stavět chce do poloviny příštího roku. Photon Energy o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Mluvčí společnosti Martin Kyslý ČTK řekl, že skupina počítá s výdaji na stavbu v rozmezí od 540 milionů dolarů (13,3 miliardy Kč) do 650 milionů dolarů (téměř 16 miliard korun). Přesná částka bude odvislá od konečné podoby projektu.



"Tento projekt představuje pro Photon Energy významný milník, protože rozšiřuje naši působnost v Jihoafrické republice," uvedl dnes generální ředitel Photon Energy Group Georg Hotar.



Elektrárna by měla vzniknout ve Wintertonu na pozemku 1200 hektarů. Zdroj by měl fungovat v kombinaci s elektrotermálním úložištěm. Instalovaný výkon elektrárny by měl činit 250 MW, což odpovídá zhruba polovině výkonu jednoho současného jaderného bloku elektrárny v Dukovanech.



Do konce roku by podle skupiny měl být dokončen proces posuzování dopadů zařízení na životní prostředí EIA. Ke stavbě chce projekt připravit do poloviny roku 2026. Zařízení bude využívat technologii RayGen. Od projektu si skupina slibuje, že po uvedení do provozu přispěje ke zlepšení energetické stability JAR a zmírnění dopadů výpadků elektřiny.



V další fázi vývoje bude Photon Energy spolupracovat se společností Eskom, místním provozovatelem distribuční soustavy a největším výrobcem elektřiny v Africe, aby navrhla a zrealizovala nezbytná technická řešení pro integraci elektrárny do regionální i národní sítě.



Skupina Photon Energy poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody. Firma vznikla v roce 2008 v Praze, nyní má sídlo v Amsterodamu. Portfolio vlastních elektráren společnosti nyní zahrnuje solární elektrárny s celkovou výrobní kapacitou 130 MW. Skupina má licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.



V současné době má firma v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než jednoho gigawattu a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 730 MW. Akcie firmy jsou obchodovány na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu.



Za tři čtvrtletí loňského roku skupina meziročně více než zdvojnásobila svůj provozní zisk EBITDA na 9,86 milionu eur (249 milionů korun). Skoro o osm procent navýšila také tržby na 64,1 milionu eur (1,6 miliardy korun).

Foto: Photon Energy