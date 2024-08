Photon Energy měla v pololetí ztrátu 103,5 mil. Kč, meziročně si ale polepšila

Mezinárodní solární skupina s českými kořeny Photon Energy hospodařila v prvním pololetí letošního roku s čistou ztrátou 103,5 milionu korun. To je meziroční zlepšení o přibližně 84 milionů Kč. Skupina zároveň zdvojnásobila provozní zisk na 152,6 milionu korun a meziročně o 2,6 procenta zvýšila také tržby na 1,04 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala Photon Energy.



Hospodářské výsledky skupiny jsou podle generálního ředitele Photon Energy Group Georga Hotara odrazem změn, které firma letos provedla. "Dramatické změny tržních podmínek otřásly základy našeho podnikání, včetně klesajících cen elektřiny, snížených objemů a cen fotovoltaických komponentů a zhoršených podmínek pro solární aktiva. V reakci na tyto výzvy jsme úspěšně implementovali změny, které pozitivně ovlivnily naše výsledky za první pololetí roku 2024," uvedl Hotar.



Ke zvýšení provozního zisku podle společnosti přispěl zejména rostoucí podíl obchodů s vyšší marží v některých segmentech a prodej elektřiny. Skupina také ohlásila nárůst zakázek na kapacitním trhu a u inženýrských, dodavatelských a stavebních služeb. Výrobu elektřiny Photon Energy v první polovině roku zvýšila meziročně o 31 procent na 86,8 gigawattu. Skupina letos zprovoznila nové elektrárny v Rumunsku.



Společnost zároveň potvrdila své dřívější odhady hospodaření za celý letošní rok. Očekává tak konsolidované tržby v rozmezí 2,3 až 2,5 miliardy korun. Podnik tak vzhledem k sezonnosti výnosů a nedávnému oživení cen elektřiny předpokládá ve zbytku roku vyšší tržby než v první polovině roku. Provozní zisk EBITDA by měl na konci roku podle odhadů vedení firmy být v rozmezí 403 až 453 milionů korun.



Skupina Photon Energy poskytuje řešení pro solární energii a úpravu vody. Společnost vznikla v roce 2008 v Praze a od té doby postavila a uvedla do provozu solární elektrárny s celkovou kapacitou přes 160 megawattů (MW) a spravuje vlastní portfolio elektráren s kapacitou 131,1 MW. Prostřednictvím plně vlastněné dceřiné společnosti Lerta má skupina licence na obchodování s elektřinou v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.



V současné době má Photon Energy v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku rozpracované projekty s kapacitou více než jednoho gigawattu a po celém světě zajišťuje provoz, údržbu a monitoring fotovoltaických elektráren s kapacitou více než 880 MW. S akciemi firmy se obchoduje na burzách v Praze, Varšavě a Frankfurtu. Nyní má sídlo v Amsterdamu.