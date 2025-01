IEA: Nové americké sankce by mohly výrazně narušit dodávky ropy z Ruska

Nové americké sankce na ruskou ropu by mohly výrazně narušit dodávky této suroviny z Ruska. V pravidelné měsíční zprávě to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Prognózu dodávek z Ruska a z Íránu na tento měsíc ale IEA ponechala beze změny.



Plný dopad sankcí vyhlášených minulý týden v pátek je ale podle agentury stále nejasný. Agentura nicméně uvedla, že opatření Washingtonu by mohla vést ke zhoršení rovnováhy na trhu s ropou a pohonnými hmotami.



Zpřísnění sankcí a také chladné počasí na severní polokouli způsobily, že cena ropy se v minulých dnech vyšplhala nad 80 dolarů za barel. Severomořská ropa Brent dosáhla čtyřměsíčního maxima 81 USD za barel, což je zhruba o osm dolarů více než před měsícem.



Výhled podle IEA naznačuje, že bude trh s ropou v letošním roce v přebytku. Růst nabídky totiž převyšuje utlumený růst poptávky.



Nové americké sankce vůči Íránu a Rusku se vztahují na subjekty, které loni zpracovávaly více než třetinu ruského a íránského vývozu ropy. V posledním balíčku amerických sankcí bylo uvedeno více než 160 tankerů, které podle IEA loni přepravily asi 22 procent ruského vývozu ropy po moři. Tyto sankce zafungovaly, uvedla agentura.



Růst cen by mohlo omezit výrazné zvýšení dodávek z oblastí mimo Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, což je skupina označovaná OPEC+. Případně by jej mohla zbrzdit snaha OPEC+ ukončit škrty.



Agentura nyní očekává, že celosvětový růst nabídky ropy letos dosáhne 1,8 milionu barelů denně, přičemž většina další produkce mimo OPEC+ bude činit 1,5 milionu barelů denně. Růst poptávky po ropě v letošním roce ale IEA odhaduje pouze na 1,05 milionu barelů denně.