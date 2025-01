Škodě Auto loni rostl odbyt v Německu o 18,5 pct, na domácí trh dodala méně

Mladoboleslavské automobilce Škoda Auto rostl loni odbyt především na evropských trzích, na největším trhu v Německu o 18,5 procenta. Na domácí trh naopak dodala o 3,8 procenta méně vozů, odbyt se snížil i v Číně a Indii. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Prodeje plně elektrického modelu Enyaq klesly o 2,6 procenta. Celosvětově loni Škoda Auto dodala 926.600 vozů, meziročně o 6,9 procenta víc. Automobilka o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Automobilce se dařilo navzdory poklesu v mateřském koncernu (VW).



Největším trhem Škody Auto bylo loni Německo, kam dodala 187.100 vozů, což je o 29.200 víc než v roce 2023. Vedle Německa se prodeje nejvíce zvýšily v Turecku, a to o 25,7 procenta na 42.200 vozů, v Británii, Polsku a Španělsku. Na domácí trh dodala Škoda Auto 84.500 vozů.



Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 12,1 procenta na 538.100 vozů. V Číně se odbyt snížil o 23,1 procenta na 17.500 vozů. V Indii zaznamenala značka pokles o 26,3 procenta na 36.000 prodaných vozů.



Slabší poptávka v Číně byla i jednou z příčin poklesu loňského odbytu celé skupiny o 2,3 procenta na 9,027 milionu vozů. Koncern loni zvýšil odbyt na americkém kontinentu, v Evropě však odbyt stagnoval a v Číně se propadl téměř o deset procent. Kromě vlajkové značky patří do koncernu například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini.



Nejprodávanějším modelem Škody zůstala podle firmy s nárůstem o 12,4 procenta na 215.700 vozů Octavia, následují Kamiq a Fabia se 126.000, respektive 117.100 vozy. Prodeje modelu Enyaq klesly o 2,6 procenta na 79.500 aut.



"Úspěch na našich klíčových trzích v Evropě jsme si zajistili mimořádným designem, pokročilou bezpečností a dalšími prvky a každý náš vůz nabízí také vždy něco navíc. Naší strategií je dále posilovat tyto přednosti a zákazníkům v době přechodu do nové éry dát svobodnou možnost volby mezi benzinovými a naftovými spalovacími motory, mild a plug-in hybridními jednotkami nebo plně elektrickým pohonem. Úspěšné dodávky v roce 2024 představují nejlepší přípravu na náročný rok 2025 a další fázi růstu, která je spojena s naší strategií," uvedl předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer.



Navzdory zpomalení poptávky po plně elektrických vozidlech byla podle automobilky stabilně vysoká poptávka po elektrickém modelu Enyaq. "Rodina plně elektrických vozů Enyaq pokračovala ve svém úspěšném kurzu i v roce 2024 s téměř 80.000 dodávkami po celém světě a získala přední místa v registracích EV na několika evropských trzích. K tomu jsme do konce roku přijali více než 20.000 objednávek na nové elektrické kompaktní SUV Elroq," uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.