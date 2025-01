Hlavní zámořské indexy silně posilovaly

Zámořské indexy silně posilovaly v reakci na americká inflační data. Růstu také pomohly solidní výsledky amerických bank. Pro investory se tak jedná o první pozitivní zprávu v lednu, která má na trhy zásadní vliv a po dlouhé době jsme sledovaly silný růst. Americká inflace byla za prosinec reportována nižší, než se čekalo. Jádrová meziměsíční inflace byla oznámena na úrovni 0,2 %, trh očekával 0,3 %.

Report odstartoval vlnu komentářů a část ekonomů opět naznačuje, že by mohl Fed sazby snížit v březnu. S touto možností v posledních týdnech trh počítal postupně méně a méně, a tak obnova těchto očekávání prudce hnala akcie vzhůru. Pravděpodobně se dnes vyjádří i zástupci Fedu. Několik zástupců Fedu má dnes na programu rozhovory nebo komentáře, ve kterých by mohli dnešní data komentovat. Na změnu očekávání také prudce reagoval výnos US státních dluhopisů. Výnos dluhopisu s desetiletou splatností prudce propadl o takřka 3 % a v závěru obchodní seance indikoval výnos 4,65 %. I tak se ale oproti minulým měsícům drží poměrně vysoko.

V úvodu výsledkové sezóny jsme již tradičně sledovaly hlavně banky. překvapil výsledky, které překonaly odhady analytiků a dokázal přidat 6 %. Překvapením byl hlavně výsledek divize tradingu. Překvapit pak dokázala i druhá velká banka, kterou je , která přidala 6,8 %. Překvapit banka dokázala hlavně čistým úrokovým výnosem, který překonal odhady. Dobré výsledky dnes prezentovala také banka , silně rostly zejména divize tradingu a investičního bankovnictví. Banka ale nedokázala překonat očekávání trhu natolik, aby akcie skokově rostly, a tak přidala oproti předchozím bankám pouze 2 %.



Pozitivní nálada na Wall Street tedy hnala takřka všechny akcie směrem vzhůru a část nedávných ztrát tak doháněly i akcie Magnificent Seven. dokázala přidat přes 8 %, Meta: +3,8 %, Alphabet: +3,2 %, : +3,5 %, : +2,6 % a : +1,9 %.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +1,94 %, NASDAQ 100 +2,31 % a Dow Jones +1,65 %.