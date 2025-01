Klíčový polovodičový lídr ASML (+11 %) ukázal silné kvartální výsledky a slibný další výhled pro oblast AI

Polovodičová společnost , klíčový hráč v segmentu výbavy pro oblast umělé inteligence (AI), představil výsledky za poslední loňské čtvrtletí, které porážejí odhady analytiků. Především však ukázal číslo takzvaných net bookings, které očekávání analytiků překonalo dramaticky a tlumí obavy investorů, spojené s dalším vývojem v „přepáleném“ AI segmentu. Akcie v premarketu rostly o 10 %, v samém úvodu bylo obchodování s nimi v Amsterodamu pozastaveno a následně akcie rostou v blízkosti 11 % k 718 EUR/akcie.

Výsledky jsou nyní mimořádně podrobně sledovány s ohledem na otřes trhů zejména v segmentu AI poté, co v úvodu týdne do dění na trzích promluvilo levné čínské řešení AI modelu od DeepSeek, které zpochybnilo mimořádné investice, které se s oblastí pojí ze strany západní firem, jejich investic a investic investorů do těchto firem včetně .

zdá se na tyto obavy nachází odpověď ve svých kvartálních číslech a výhledu. Za poslední loňské čtvrtletí reportuje tržby na úrovni 9,26 miliardy EUR, což je číslo nad konsensuálním očekáváním trhu 9,07 mld. EUR dle LSEG. Podobná je situace na úrovni čistého zisku výsledkem 2,69 miliardy EUR při očekávání trhu 2,64 miliardy EUR.

Zásadní pro odhad dalšího vývoje v AI segmentu jsou takzvané „net bookings“ jako klíčový indikátor poptávky zejména pro AI oblast. Zde vyrukovala s celkovým objemem 7,09 miliardy EUR, což je číslo vysoko nad očekáváním analytiků na úrovni 3,99 miliardy EUR dle Reuters nebo dokonce proti konsensu 3,53 miliardy EUR pro Bloomberg. Objem je zásadně jinde proti číslu 2,63 miliardy EUR, reportovaným za předchozí třetí kvartál.

Také akcie utrpěly v úvodu týdne výrazné ztráty poté, co trhy prosvištěla zpráva o levném čínském AI modelu DeepSeek, který nepotřebuje nejmodernější technologie k tomu, aby „za něco stál“. Tato panika na trzích postupně vychládá, zasaženy však prudce byly všechny související akcie od Nvidie přes Open AI či . Obavou je, že tato nová konkurence, která se obecně v AI segmentu dříve či později očekává, zásadně zasáhne poptávku po produkci zejména pro nejmodernější a extrémně přesnou výrobu čipů. Publikované číslo net bookings tyto obavy nejméně pro tuto chvíli snižuje. Takzvané „EUV tools“ se na celkovém objemu „net bookings“ za poslední loňské čtvrtletí podílejí zásadními zhruba 3 miliardami EUR.