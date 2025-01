DeepSeek otřásá americkými technologiemi, zpochybňuje nutnost obřích investic. Nvidia až -13 %

Opsáno odjinud: "Jsou moc šikovní a pracovití, budeme je muset sankcionovat a když to nepomůže, tak pomůže mírové NATO, nějaký ten milion mrtvých a trvalá okupace. Jo, to by mohlo fungovat. To umíme dobře. A Demokratický Západ se bude moci dále věnovat počítání stovek pohlaví a děti si budou moci měnit pohlaví každý den jak jim to ukazuje televize a JEJICH média.a nikdo včetně rodičů si jim to nedovolí rozmlouvat."

Pedol1