ASML trhy naladilo před velkými techy, Fed tentokrát sazby nesníží

Dnes po zavření řádného obchodování na Wall Street zveřejní své výsledky , Meta, a řada menších hráčů z technologického sektoru jako Lam Research či . Důležitější než samotné výsledky bude výhled pro byznys v dalších kvartálech, a především plánované investice do dalšího rozšiřování datacenter. Podle toho se bude určovat optimismus firem ohledně potenciálu AI. A jestli trh opět pevně nastoupí na vlnu umělé inteligence, ovlivní i komentáře na konferencích, v rámci nichž se bude nejvíce sledovat postoj k aktuálnímu fenoménu DeepSeek. Domníváme se, že šéfové technologických gigantů měli dost času naladit rétoriku tak, aby investory nezklamali. A pozitivním signálem byly i výsledky nizozemského , které překonaly očekávání ohledně objemu objednávek.



Mezi evropskými akciovými indexy se tak velmi dobře daří AEX (+1 pct). Více než půl procenta přidává DAX a těsně nad nulou se nachází FTSE100. CAC40 naopak ztrácí o 0,3 procenta, když se jako zátěž projevují výsledky další velké evropské firmy, . Tržby svým mírným růstem zaostaly za konkurencí a v klíčovém módním segmentu dokonce poklesly, čímž nabouraly naděje na oživení trhu s luxusním zbožím. Americké futures se nacházejí mírně v plusu a naznačují, že by trhy měly spíše navázat na růstový včerejšek.

Zatímco velké techy reportují až po závěru trhu, Fed vstoupí do dění už v průběhu obchodování. Na druhou stranu jde podle nás o jednání, které nemá velký potenciál mávat s tržním sentimentem. Fed po krátké sérii snižování sazeb s vysokou pravděpodobností zvolí stabilitu. Přestávka v cyklu by mohla trvat po několik zasedání, další akce se čeká až kolem pololetí. Nová prognóza k dispozici nebude. Hlavním rizikovým faktorem je tedy komentář po zasedání. Tradičně se bude čekat na hodnocení kondice ekonomiky a výhledu pro inflaci, ale tentokrát je třeba se zaměřit i na efekt fiskální politiky, tedy jak moc do rozhodování bankéřů vstupuje nejistota okolo potenciálně proinflačních kroků nové americké vlády. Celkově čekáme ujištění, že inflace i sazby zůstávají na cestě dolů, a rychlý přesun pozornosti investorů zpět k výsledkové sezóně.

Na evropských dluhopisových trzích dopoledne sledujeme pokles výnosů o pár bodů, v USA panuje stabilita. Eurodolar se posouvá mírně dolů vstříc 1,0400. Ropa zrána klesla asi o procento, zlato drží pozice. Koruna registruje na páru s eurem drobné ztráty.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1204 0.1287 25.1374 25.0790 CZK/USD 24.1470 0.3741 24.1615 24.0190 HUF/EUR 408.0417 0.0565 408.3524 406.9415 PLN/EUR 4.2079 0.1216 4.2100 4.1986

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5435 -0.2445 7.5735 7.5372 JPY/EUR 161.6375 -0.3609 162.4996 161.5870 JPY/USD 155.3820 -0.1013 155.7900 155.0030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8376 -0.0662 0.8389 0.8364 CHF/EUR 0.9427 -0.0535 0.9443 0.9425 NOK/EUR 11.7759 0.1033 11.7890 11.7487 SEK/EUR 11.4503 -0.1658 11.4805 11.4487 USD/EUR 1.0403 -0.2445 1.0444 1.0394

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6062 0.4503 1.6072 1.5985 CAD/USD 1.4430 0.2129 1.4433 1.4392