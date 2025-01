Microsoft zkoumá, zda skupina napojená na DeepSeek získala data OpenAI

Společnosti Corp. a OpenAI podle lidí obeznámených se situací vyšetřují, zda data získaná technologií OpenAI nezískala neoprávněným způsobem skupina napojená na čínský startup DeepSeek, který se zabývá umělou inteligencí.

Bezpečnostní výzkumníci společnosti na podzim zaznamenali osoby, o nichž se domnívají, že mohou být napojeny na DeepSeek, jak exfiltrují velké množství dat pomocí aplikačního programového rozhraní OpenAI neboli API, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o důvěrnou záležitost. Vývojáři softwaru si mohou zaplatit licenci na používání rozhraní API a integrovat vlastní modely umělé inteligence OpenAI do svých vlastních aplikací.

Společnost , která je technologickým partnerem OpenAI a jejím největším investorem, oznámila OpenAI tuto aktivitu, uvedli tito lidé. Taková aktivita by mohla porušovat podmínky služby OpenAI nebo by mohla naznačovat, že skupina jednala s cílem odstranit omezení OpenAI týkající se množství dat, která může získat, uvedli lidé.

Společnost DeepSeek začátkem tohoto měsíce zveřejnila nový open-source model umělé inteligence nazvaný R1, který dokáže napodobit způsob lidského uvažování, čímž narušila trh, jemuž dominuje OpenAI a američtí konkurenti, jako jsou a Meta Platforms Inc.

Čínský start-up uvedl, že R1 se vyrovná nebo překoná produkty předních amerických vývojářů v řadě průmyslových měřítek, včetně matematických úloh a obecných znalostí - a byl vytvořen za zlomek ceny. Potenciální ohrožení náskoku amerických firem v oboru způsobilo, že se v pondělí propadly akcie technologických firem spojených s umělou inteligencí, včetně společností , Corp., Corp. a mateřské společnosti Alphabet Inc., a jejich tržní hodnota se tak snížila o téměř 1 bilion dolarů.

David Sacks, zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa pro umělou inteligenci, v úterý uvedl, že existují „podstatné důkazy“, že společnost DeepSeek využívala výstupy modelů OpenAI při vývoji své vlastní technologie. V rozhovoru pro Fox News Sacks popsal techniku zvanou destilace, při níž jeden model umělé inteligence využívá výstupy jiného modelu pro účely tréninku, aby vyvinul podobné schopnosti.

„Existují podstatné důkazy, že společnost DeepSeek zde vydestilovala znalosti z modelů OpenAI, a nemyslím si, že by z toho OpenAI měla velkou radost,“ řekl Sacks, aniž by tyto důkazy upřesnil.

V prohlášení, kterým společnost OpenAI reagovala na Sacksovy komentáře, se k jeho poznámkám o společnosti DeepSeek přímo nevyjádřila. „Víme, že společnosti se sídlem v ČLR - a další - se neustále snaží destilovat modely předních amerických společností zabývajících se umělou inteligencí,“ uvedl v prohlášení mluvčí společnosti OpenAI s odkazem na Čínskou lidovou republiku. „Jako přední tvůrce umělé inteligence se zapojujeme do protiopatření na ochranu našeho duševního vlastnictví, včetně pečlivého procesu, které hraniční schopnosti zahrnout do uvolněných modelů, a věříme, že jakmile pokročíme, je kriticky důležité, abychom úzce spolupracovali s vládou USA a co nejlépe ochránili nejschopnější modely před snahami protivníků a konkurentů zmocnit se americké technologie.“