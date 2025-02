Zisk Alphabetu (-7 %) vzrostl o 28 procent, výnosy zaostaly za očekáváním

Čistý zisk americké technologické skupiny Alphabet, které patří internetová společnost , vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o 28 procent na 26,54 miliardy USD (643 miliard Kč). Výnosy však zaostaly za očekáváním analytiků, hlavně kvůli zpomalování podnikání v oblasti cloud computingu. Akcie v aftermarketu zareagovaly poklesem o více než 7 %.

Zisk na akcii činil 2,15 dolaru a překonal o dva centy odhady analytiků. Celkové výnosy se zvýšily o 12 procent na 96,47 miliardy USD. Analytici dotazovaní agenturou LSEG ale očekávali v průměru výnosy 96,56 miliardy USD. Výnosy z digitální reklamy vzrostly o 10,6 procenta na 72,46 miliardy USD a překonaly odhady analytiků.



Výnosy v cloudové divizi vzrostly o 30 procent na 11,96 miliardy USD. Tempo růstu však zpomalilo z 35 procent v předchozím čtvrtletí. Analytici čekali výnosy až 12,16 miliardy USD. Zklamání investorů, že růst výnosů v cloudové divizi spjaté s šílenstvím kolem umělé inteligence nebyl tak vysoký, jak se očekávalo, přispěl k poklesu akcií firmy po oficiálním uzavření obchodování v USA o sedm procent.



Divize cloudu vykázala slabší výsledky, přestože ve své cloudové platformě rozšířil funkce umělé inteligence. Konkurenční firma minulý týden rovněž oznámila slabší růst své cloudové divize Azure, než se čekalo, upozornila agentura Reuters.



Google také čelí regulačním zásahům v USA, tedy na svém nejlukrativnějším trhu. To vyvolává obavy ze snížení výnosů. Po zvážení důkazů federální soudce loni prohlásil, že vyhledávač je nezákonným monopolem. Rozhodnutí otevřelo regulátorům možnost přimět firmu prodat svůj webový prohlížeč Chrome. Soudní slyšení o případném potrestání Googlu za zneužívání pozice na trhu s vyhledáváním má začít v dubnu, rozhodnutí se čeká do podzimu, upozornila agentura AP.



Generální ředitel Sundar Pichai také uvedl, že firma očekává, že její kapitálové výdaje budou letos činit zhruba 75 miliard USD. Analytici přitom čekají výdaje zhruba 58 miliard USD. Loni kapitálové výdaje činily 52,5 miliardy USD. Firma vynakládá vysoké částky na budování infrastruktury na podporu výzkumu umělé inteligence a její integraci do produktů jako vyhledávání a cloudové služby.