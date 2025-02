Komerční banka navýšila zisk a navrhuje dividendu 91,30 CZK/akcie. Rejdař Maersk navzdory obchodní válce optimistický, poradci Trumpa brzdí jeho vyhlídky na "riviéru"

Čistý zisk loni meziročně stoupl o 10,4 procenta na 17,2 miliardy korun. Celkové výnosy stouply o 1,6 procenta na 36,8 miliardy korun a provozní náklady se zvýšily o 2,3 procenta na 17,7 miliardy korun. Představenstvo banky navrhuje výplatu dividendy 91,30 Kč na akcii, tedy v objemu celého čistého zisku. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 24. dubna. Banka, jejímž hlavním majitelem je francouzská , dnes konsolidované hospodářské výsledky zveřejnila na webu. Za rok 2023 byla dividenda 82,66 koruny na akcii, rovněž z celého čistého zisku.

Společnost Doosan Škoda Power dnes před zahájením obchodování na Pražské burze oznámila, že stanovila konečnou cenu svých akcií v rámci IPO na 240 Kč za akcii. Celkem se v rámci nabídky podle firmy prodalo 10 527 000 akcií, z toho 2 900 000 nových akcií, 6 670 000 stávajících akcií a 957 000 akcií nadlimitních.



Futures: DAX +0,6 %, CAC +0,3 %, FTSE 100 +0,8 %.

Poradci prezidenta Donalda Trumpa se snažili zmírnit jeho nápad vylidnit a převzít Gazu poté, co jeho návrh, že USA budou „vlastnit“ válkou zničené území, byl v Izraeli přivítán, ale jinde široce odsouzen.

Nikdo, včetně Izraele, neočekával Trumpův úterní veřejný návrh, aby jeho země zasáhla a obnovila pobřežní palestinské území a vytvořila něco, co nazval novou „riviérou“. Tento přístup by podle Trumpa vyžadoval přesun více než 2 milionů obyvatel Gazy z enklávy, přičemž prezident dokonce nadnesl možnost nasazení amerických vojáků.



A. P. Moller-Maersk A/S , která je hvězdou světového obchodu, předpovídá růst světového trhu s kontejnery v souvislosti s prohlubující se obchodní válkou.

Globální trh s kontejnery letos vzroste o 4 %, odhadla kodaňská společnost ve čtvrtečním prohlášení. Společnost Maersk rovněž oznámila zisk za čtvrté čtvrtletí, který překonal odhady.

Po ziskovém roce 2024 pro lodní společnosti je výhled na rok 2025 chmurnější, protože útok prezidenta Donalda Trumpa na volný obchod vyvolává obavy o poptávku. Jednou z hlavních příčin nečekaně vysokých zisků odvětví v roce 2024 byly útoky Hútíů v Rudém moři, které zvýšily sazby za přepravu.

Základní zisk společnosti Maersk před úroky, zdaněním a odpisy se bude v roce 2025 pohybovat v rozmezí 6 až 9 miliard dolarů. To je v porovnání s průměrným odhadem analytiků ve výši 6,7 miliardy dolarů.



Německé tovární objednávky v prosinci prudce vzrostly a přispěly tak k důkazům, že se výhled pro sužovaný sektor může zlepšovat.

Poptávka se oproti předchozímu měsíci zvýšila o 6,9 %, což je mnohem více, než předpovídal kterýkoli z 23 ekonomů oslovených agenturou Bloomberg. Bez velkých objednávek vzrostla o 2,2 %, uvedl statistický úřad. Za celé čtvrtletí nevykázal ukazatel žádnou změnu.

Tento vyrovnaný výkon zdůrazňuje, že prosincový velkolepý skok zdaleka nestačí k tomu, aby předznamenal významný růst.

Společnost Plc vykázala ve čtvrtém čtvrtletí lepší zisk a tržby, než se očekávalo, a předpovídá další zisky, protože hit britského výrobce léků proti rakovině kompenzuje slabší prodeje v Číně.

Zisk na akcii bez zahrnutí některých položek vzrostl na 2,09 USD, uvedla Astra ve čtvrtek, což je více než 2,04 USD, které odhadovali analytici oslovení agenturou Bloomberg. Tržby rovněž překonaly odhady a vzrostly na 14,9 miliardy USD.

Generální ředitel Pascal Soriot změnil společnost Astra ze zaostávajícího výrobce na lídra na konkurenčním trhu s léky proti rakovině a zároveň se prosadil v nových oblastech léčby, jako je například hubnutí. V poslední době vyšetřování v Číně srazilo cenu akcií výrobce léků v obavách z rozsahu jejich možného dopadu na tržby.