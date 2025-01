Dominik Rusinko: Nezaměstnanost v Česku vzrostla na 4,1 %

Podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV se v prosinci v souladu s očekáváním zvýšil z 3,9 % na 4,1 %. V prosinci 2023 činil podíl nezaměstnaných 3,7 %. Nezaměstnanost měla po většinu minulého roku tendenci lehce narůstat a nad hranici 4 % vystoupala poprvé od začátku roku 2021.





V absolutních počtech vzrostl počet nezaměstnaných na úřadech práce o zhruba 16 000 na 306 478, zatímco počet neobsazených volných pracovních pozic se snížil o přibližně 9 000 na 246 573.



V prosinci dochází pravidelně k sezónnímu nárůstu nezaměstnanosti a ani na konci roku 2024 tomu nebylo jinak. S příchodem zimy totiž končí sezónní práce ve stavebnictví nebo zemědělství a do evidence Úřadu práce se hlásí například i živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost.



Na tuzemském trhu práce tak nadále dochází k mírnému ochlazení. To ilustruje i rostoucí počet uchazečů na jedno volné pracovní místo na úrovni – v prosinci na 1,2, nejvíce od začátku roku 2018. Celkově ale pracovní trh – při zohlednění stále slabé výkonnosti české ekonomiky – vykazuje známky solidní odolnosti. To potvrzuje i pohled na listopadová čísla eurostatu, kdy tuzemská míra nezaměstnanosti zůstala nejnižší v Evropské unii.



V tomto roce očekáváme stabilizaci nezaměstnanosti poblíž aktuálních hodnot, a to s přispěním svižnějšího růstu ekonomiky okolo 2 %. Rizikem je však vývoj v tuzemském průmyslu, který bude minimálně v první polovině roku čelit slabé zahraniční poptávce. Proto nelze vyloučit tlak na snižování zaměstnanců, jak ostatně již několik měsíců reportují tuzemští průmyslníci. Na druhé straně si ale firmy budou chtít udržet zaměstnance z obavy o jejich složitého nahrazení v případě zlepšení situace. Plošné propouštění v tento moment rozhodně není na stole.