Rozbřesk: Šéf Fedu vidí sazby stabilní, k vyšším clům se stále nevyjadřuje

Hlavní centrální bankéř světa – šéf amerického Fedu J. Powell – zůstává tajemný, pokud jde o odpověď na to, jak jeho instituce bude reagovat na zvyšování dovozních cel a tím nevyhnutelně vyšší inflaci. I po včerejším pravidelném půlročním hodnocení ekonomiky v americkém Senátu můžeme konstatovat, že Fed zůstává v módu "počkáme a uvidíme".



Každopádně více se o reakci Fedu na vyšší cla dozvíme na jeho příštím zasedání v březnu, kde se centrální bankéři budou muset vytasit s novou prognózou, kde by již dopad cel mohl být vidět (byť na straně nových “celních nápadů” je situace velmi volatilní). Prozatím si nutno vystačit s dosavadním výzkumem americké centrální banky, který se zkušeností z roku 2018, doporučuje vedení Fedu na vyšší cla nereagovat. “Přehlížení” vyšší cel je ovšem postaveno na jednom základním předpokladu a to, že (dočasně) vyšší inflace se nepromítne do dlouhodobých inflačních očekávání. V tomto kontextu bylo důležité, že Powell včera uvedl, že inflační očekávání jsou dobře ukotvena (ke dvouprocentnímu cíli).



Do březnového zasedání však uplyne relativně dost vody, takže Fed se musí soustředit na příchozí data, čímž se dostáváme k dnešku, neboť odpoledne bude zveřejněna americká spotřebitelská inflace (index CPI) za měsíc leden. Naše očekávání jsou nastavena blízko konsensu, kdy obdobně jako trh počítáme s tím, že inflace v meziročním srovnání stagnovala. Detaily inflace však vidíme možná trochu odlišně s tím, že jádrová inflace může být dokonce o desetinku nižší, díky nižším inflačním tlakům ze strany nájemného, naopak v celkové inflaci mohou “zlobit” vyšší ceny potravin (zejména vejce a navazující polotovary).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna sice posílila k 25,10 EUR/CZK, do větších akcí se však zatím nepouští. Na korunovém trhu totiž chybí výraznější impulsy, a také vůči dění na hlavních trzích je česká měna prozatím odolná. Dnes ráno bude zveřejněn finální výsledek lednové inflace, jejíž bleskový odhad činil meziročně 2,8 %. Podle statistického úřadu by se zpřesněné číslo nemělo výrazně změnit (max okolo desetiny p.b.), proto nečekáme žádné překvapení.

Z pohledu ČNB bude důležitý pohled do struktury inflace. Nad očekávání svižně zdražovaly v lednu potraviny, což je extrémně volatilní položka, která by neměla ČNB extra trápit. Dobrou zprávou by naopak mohlo být zvolnění dynamiky ve službách, které zůstávají tou nejvíce persistentní složkou tuzemské inflace.



Eurodolar

Eurodolar se včera lehce zotavil, když se trh oklepal z dalšího opatření Trumpovy administrativy v podobě uvalení 25% cla na dovoz oceli a hliníku. Kauza cla však bude euro trápit i nadále, když D. Trump přišel s dalším návrhem, a to uvalit tzv. reciproční cla, která by zohledňovala úroveň cel, které protistrana uplatňuje vůči americkým exportérům. V tomto případě je pak třeba vědět, že EU uplatňuje vůči USA vyšší cla, než je tomu naopak (zejména to pak platí u obchodu s auty), takže toto opatření nebude vůči ekonomice eurozóny příznivé.

Dnes odpoledne bude trh zajímat především výsledek americké inflace za měsíc leden (více viz úvod).



Regionální Forex

Forint včera dále rozšířil svoje zisky, a to v reakci na překvapivě vysokou lednovou inflaci v Maďarsku. Meziměsíčně inflace zrychlila o 1,5 %, což v meziročním vyjádření činí vysokých 5,5 %. V praxi to znamená, že šance na redukci relativně vysokých oficiálních sazeb (6,50 %) je odsunuta na neurčito.



Akcie

Americké akciové trhy nenašly po pondělní rally sílu k dalšímu růstu. Investoři včera spíše vyčkávali, jak se budou dále vyvíjet zprávy kolem obchodní války, kterou Trump nedávno rozpoutal, a také na důležitá čísla o vývoji inflace. V rámci hlavních indexů si včera nejlépe vedl Dow Jones, který nakonec zavřel v zelených číslech, zatímco index Nasdaq 100 pár desetinek procenta odepsal. Akcie Intelu na zprávu, aby ty nejvýkonnější systémy AI byly vyráběny v USA pomocí čipů navržených a vyrobených rovněž v USA, reagovaly více než 6% růstem. Mezi včerejšími vítězi byly i akcie Coca-Cola. Upravené tržby tohoto výrobce nealkoholických nápojů rostly ve 4Q o 14 %, zatímco analytický konsensus činil pouze +7,24 %.