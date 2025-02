PPF získá podíl v srbském poskytovateli internetu a kabelové televize SBB

Společnost e& PPF Telecom z české investiční skupiny PPF kupuje stoprocentní podíl v srbském poskytovateli kabelové televize a širokopásmového internetu SBB. Za firmu s půl milionem aktivních zákazníků zaplatí 825 milionů eur, v přepočtu 20,7 miliardy korun Kč. O podpisu závazné dohody se společností United Group dnes PPF informovala na webu. Dokončení transakce podléhá souhlasu příslušných regulátorů.



Podle podmínek dohody převezme e& PPF Telecom provoz a zákaznickou základnu SBB a následně vyčlení satelitní divizi SBB, která bude prodána společnosti Telekom Srbija. United Group si ponechá mediální aktiva, mezi něž patří zpravodajské a zábavní kanály N1 a Nova S a jejichž obsah bude SBB nadále vysílat.



PPF už v Srbsku podniká. Vlastní místního mobilního operátora Yettel. "Tato transakce nám umožní doplnit služby, které nyní nabízíme zákazníkům našeho operátora Yettel v Srbsku, s širší produktovou řadou pro současné zákazníky SBB," uvedl výkonný ředitel e& PPF Telecom Balesh Sharma. Dodal, že jde o první akvizici skupiny e& PPF Telecom, která zastřešuje telekomunikační aktiva PPF mimo Českou republiku.



Cena 825 milionů eur nezahrnuje hotovost a dluhy SBB. Transakci bude společnost e& PPF Telecom plně financovat prostřednictvím externího dluhu.



Investiční skupina PPF podniká v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu Kč, a zaměstnává celosvětově 47.000 lidí. Do skupiny patří telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding nebo strojírenský podnik Škoda Group.



Majitelkou PPF je nejbohatší Češka Renáta Kellnerová s rodinou. Skupinu převzala poté, co její manžel Petr Kellner v březnu 2021 zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce.