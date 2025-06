Amerika je už ekonomikou 1,5% růstu. Vývoj u imigrace tlačí na mzdy, hodnotí stratég JPMorgan

David Kelly z Asset Management na CNBC řekl, že americké hospodářství zvolna ztrácí na rychlosti. Tento vývoj může být zastřený vývojem některých agregátních čísel, ale detailní pohled podle stratéga ukazuje na toto zpomalení. K tomu dodal, že Fed pravděpodobně nesníží sazby dříve než ke konci roku, sazby dlouhodobé se budou držet na současných úrovních, nebo půjdou ještě výš.



Kelly se domnívá, že zpomalující ekonomika je nyní významnějším tématem než inflační tlaky. Nezaměstnanost nemusí výrazně růst, protože s chladnoucí ekonomikou se na ní projevují i omezení na straně imigrace. Celkově pak platí, že „toto je ekonomika 1,5% růstu, ne ekonomika 3% růstu.“ Má tedy pravdu Trump, když říká, že Fed by měl snižovat sazby? Kelly míní, že ne, na ekonomiku totiž působí zmíněný vývoj v oblasti imigrace, který vyvolává růstové tlaky u mezd. Ani slábnoucí tempo růstu tak v takové situaci podle stratéga není důvodem pro snižování sazeb.





Vedle tlaku na mzdy se v ekonomice ještě projeví vliv cel. Ten zatím podle experta není moc znát, ale přijde přechodná vlna vyšší inflace tažené právě cly. K tomu stratég očekává slábnoucí dolar a nižší tempo růstu obchodovaných společností. Kelly pak upozornil na vazbu mezi fiskální a monetární politikou. Pokud by došlo ke snížení navrhovaných rozpočtových deficitů, mohlo by to vytvořit prostor pro snižování sazeb. Jestliže ale bude ze strany vládního rozpočtu přicházet inflační impuls, Fed se nebude nacházet v pozici, kdy by mohl lehce snižovat sazby. Nyní je pak namístě, aby čekal na další vývoj.



Kelly poukázal na to, že „v tomto století roste ekonomika o 2 %, z toho je 1,5 % dáno růstem produktivity a zbytek vyšší zaměstnaností. Jenže do tohoto vztahu nyní vstupuje zmíněný pokles imigrace, ke kterému dochází jak v její ilegální části, tak v části legální. Ta v dubnu klesla o celých 16 %, což se projevuje na růstu zaměstnanosti. Ve výsledku tak může ekonomiku táhnout nahoru jen růst produktivity, který se nyní pohybuje kolem zmíněných 1,5 %. Změnit by to měla umělá inteligence a další nové technologie, které by měly růst produktivity zvednout. Nicméně na to je třeba, aby podniky do nových technologií investovaly a podle experta nyní z řady důvodů se svými investicemi váhají.



Torsten Slok z Apollo Global Management na CNBC uvedl, že poslední čísla z trhu práce „byla relativně slušná“. Ukazují na poněkud slabší ekonomiku, šok ze strany mezinárodního obchodu nebyl zatím podle ekonoma nijak silný. Firmy totiž teprve nyní reagují na nová cla a podle ekonoma ještě přijde jejich dopad na hospodářství a zisky obchodovaných společností. Ty se snaží přijmout nějakou strategii ohledně cel, ale u nich zase není jasné, zda budou jen přechodným jevem, či zda budou uplatňována dlouhodobě.



Slok připomněl, že i Trump a jeho poradci hovoří o určitém náročnějším období, kdy budou ve firemním sektoru a ekonomice probíhat změny vyvolané cly a novým prostředím. Podle ekonoma se nedá čekat, že by to byly pouhé týdny. Jde tudíž stále o negativní faktor ve vztahu k ziskovosti, ekonomika zřejmě nepadne do recese, ale útlum bude znát i na ní.